Девушка смогла разбить минимум три автомобиля (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске нетрезвая девушка повредила несколько автомобилей во дворе дома по улице Братьев Кашириных, 131Б. Она пинала их ногами так, что остались вмятины, сообщили автовладельцы в соцсетях.

«Улица Братьев Кашириных 131Б. Женщина повредила несколько автомобилей. Теперь ее разыскивают», — сообщается в паблике «Челябинский водитель» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, пострадало как минимум три автомобиля. В ГУ МВД по Челябинской области информацию об инциденте проверяют. Владельцев пострадавших авто просят обратиться в полицию.