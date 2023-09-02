02 сентября 2023

В Челябинске разыскивают девушку, которая разбила припаркованные автомобили. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная кража. Пермь, место происшествия, разбитое стекло авто, авто воры
Девушка смогла разбить минимум три автомобиля (фото из архива) Фото:

В Челябинске нетрезвая девушка повредила несколько автомобилей во дворе дома по улице Братьев Кашириных, 131Б. Она пинала их ногами так, что остались вмятины, сообщили автовладельцы в соцсетях.

«Улица Братьев Кашириных 131Б. Женщина повредила несколько автомобилей. Теперь ее разыскивают», — сообщается в паблике «Челябинский водитель» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, пострадало как минимум три автомобиля. В ГУ МВД по Челябинской области информацию об инциденте проверяют. Владельцев пострадавших авто просят обратиться в полицию.

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В Челябинске нетрезвая девушка повредила несколько автомобилей во дворе дома по улице Братьев Кашириных, 131Б. Она пинала их ногами так, что остались вмятины, сообщили автовладельцы в соцсетях. «Улица Братьев Кашириных 131Б. Женщина повредила несколько автомобилей. Теперь ее разыскивают», — сообщается в паблике «Челябинский водитель» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видеозаписи, пострадало как минимум три автомобиля. В ГУ МВД по Челябинской области информацию об инциденте проверяют. Владельцев пострадавших авто просят обратиться в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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