03 сентября 2023
02 сентября 2023

В уголовном деле о разбойном нападении на подростка в Сургуте появился второй подозреваемый

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, следственные действия, задержанный полицией, конвой полиции
Следователи не поверили в версию о постановочном ограблении Фото:

В уголовном деле о вооруженном разбойном нападении на подростка в Сургуте появился второй подозреваемый. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«Изначально родители пытались свести происшествие к шутке. Появилась информация, что ограбление постановочное, но, изучив видео, следовали не поверили в эту версию. Расследование продолжается. В деле появился второй подозреваемый, который принимал участие в ограблении», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там не стали разглашать подробностей разбирательства. «Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что шутка с постановочным ограблением в ХМАО обернулась уголовным делом. Родители заявили, что видео с вооруженным ограблением подростка в Сургуте является постановочным.

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В уголовном деле о вооруженном разбойном нападении на подростка в Сургуте появился второй подозреваемый. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Изначально родители пытались свести происшествие к шутке. Появилась информация, что ограбление постановочное, но, изучив видео, следовали не поверили в эту версию. Расследование продолжается. В деле появился второй подозреваемый, который принимал участие в ограблении», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там не стали разглашать подробностей разбирательства. «Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в СКР. Ранее URA.RU сообщало, что шутка с постановочным ограблением в ХМАО обернулась уголовным делом. Родители заявили, что видео с вооруженным ограблением подростка в Сургуте является постановочным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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