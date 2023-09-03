В уголовном деле о разбойном нападении на подростка в Сургуте появился второй подозреваемый

Следователи не поверили в версию о постановочном ограблении Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В уголовном деле о вооруженном разбойном нападении на подростка в Сургуте появился второй подозреваемый. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«Изначально родители пытались свести происшествие к шутке. Появилась информация, что ограбление постановочное, но, изучив видео, следовали не поверили в эту версию. Расследование продолжается. В деле появился второй подозреваемый, который принимал участие в ограблении», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. Там не стали разглашать подробностей разбирательства. «Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все детали произошедшего», — сообщили в СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что шутка с постановочным ограблением в ХМАО обернулась уголовным делом. Родители заявили, что видео с вооруженным ограблением подростка в Сургуте является постановочным.