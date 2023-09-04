«Калашников» увеличит в два раза выпуск ЗРК и снарядов

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Производство ЗРК существенно увеличится, сообщает «Калашников» Фото:

Концерн «Калашников» собирается увеличить производство высокоточных изделий в два раза. В планах нарастить выпуск зенитных управляемых ракет и комплексов управляемых снарядов. Об этом сообщает сам концерн.

«Калашников» увеличит производство высокоточных изделий в два раза. <…> Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М») возводятся на свободных площадях концерна», — сообщает компания на своей странице в соцсети «Вконтакте». Уточняется, что для развития предприятия концерн предусмотрит 700 дополнительных рабочих мест до конца 2023 года.

Российские ЗРК успешно уничтожают цели в зоне СВО. Так, зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» с искусственным интеллектом удачно поразил позиции ВСУ. Полковник США Крейг Андрле говорил, что российские системы успешно «обманывают» истребители F-35.

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Концерн «Калашников» собирается увеличить производство высокоточных изделий в два раза. В планах нарастить выпуск зенитных управляемых ракет и комплексов управляемых снарядов. Об этом сообщает сам концерн. «Калашников» увеличит производство высокоточных изделий в два раза. <…> Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М») возводятся на свободных площадях концерна», — сообщает компания на своей странице в соцсети «Вконтакте». Уточняется, что для развития предприятия концерн предусмотрит 700 дополнительных рабочих мест до конца 2023 года. Российские ЗРК успешно уничтожают цели в зоне СВО. Так, зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» с искусственным интеллектом удачно поразил позиции ВСУ. Полковник США Крейг Андрле говорил, что российские системы успешно «обманывают» истребители F-35.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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