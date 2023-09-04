«Калашников» увеличит в два раза выпуск ЗРК и снарядов

Концерн «Калашников» собирается увеличить производство высокоточных изделий в два раза. В планах нарастить выпуск зенитных управляемых ракет и комплексов управляемых снарядов. Об этом сообщает сам концерн.
«Калашников» увеличит производство высокоточных изделий в два раза. <…> Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, «Вихрь-1», «Китолов-2М») возводятся на свободных площадях концерна», — сообщает компания на своей странице в соцсети «Вконтакте». Уточняется, что для развития предприятия концерн предусмотрит 700 дополнительных рабочих мест до конца 2023 года.
Российские ЗРК успешно уничтожают цели в зоне СВО. Так, зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь» с искусственным интеллектом удачно поразил позиции ВСУ. Полковник США Крейг Андрле говорил, что российские системы успешно «обманывают» истребители F-35.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.