Путин пообещал Эрдогану, что Россия останется надежным поставщиком газа

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Президент России Владимир Путин на рабочем обеде по украинской проблеме на форуме Россия Африка. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил о надежности России как поставщика газа Фото:

Россия всегда будет надежным поставщиком газа для Анкары и других государств. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Россия всегда была и будет надежным и ответственным поставщиком газа и намерена дальше обеспечивать его поставки в Турцию и третьи страны», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия24».

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Россия всегда будет надежным поставщиком газа для Анкары и других государств. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Россия всегда была и будет надежным и ответственным поставщиком газа и намерена дальше обеспечивать его поставки в Турцию и третьи страны», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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