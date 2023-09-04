Путин пообещал Эрдогану, что Россия останется надежным поставщиком газа

Владимир Путин заявил о надежности России как поставщика газа
Россия всегда будет надежным поставщиком газа для Анкары и других государств. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Россия всегда была и будет надежным и ответственным поставщиком газа и намерена дальше обеспечивать его поставки в Турцию и третьи страны», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления проходит на телеканале «Россия24».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.