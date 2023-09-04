Песков объяснил, почему Путин и Эрдоган не обсудили передачу «азовцев»*

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом не поднимали тему передачи Анкарой командиров нацбата «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Украине, так как эта тема очень чувствительная. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время пресс-конференции «Русь» в сочи после разговора двух глав государств.
«Тема предачи „азовцев“ на переговорах [Путина и Эрдогана] не поднималась. Она очень чувствительная», — сказал Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
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