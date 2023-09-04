04 сентября 2023

В Челябинске оставили за решеткой диверсанта из Башкортостана, спалившего четыре релейных шкафа

Обвиняемый в диверсии житель Башкортостана остался в челябинском СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Евгению Пашкову. Челябинск, заключенные, осужденный, арест, решетка, подозреваемый, преступник, обвиняемый, полиция, суд, клетка, наручники, преступление, кандалы
Обвиняемого в диверсии Ирвина Лысенко оставили в СИЗО до октября Фото:

Житель Учалов (Башкортостан) Ирвин Лысенко, задержанный ФСБ по обвинению в диверсии на железной дороге в Челябинской области, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, его оставили под стражей до 8 октября.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Ирвина Лысенко. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 4 августа, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 8 октября, оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что при обжаловании решения адвокат просил его отменить и назначить в качестве меры пресечения домашний арест.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Лысенко в начале июня. В его телефоне нашли переписки с украинскими кураторами. На допросе Лысенко признал вину в поджоге четырех релейных шкафов. Свой поступок он объяснил «идейными соображениями».

Лысенко совершил преступление в ночь на 7 июня. Первый шкаф был сожжен на 1978 км перегона Хребет-Сыростан. Спустя два часа на 1984 километре перегона Сыростан-Флюсовая он поджег остальные шкафы.

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Житель Учалов (Башкортостан) Ирвин Лысенко, задержанный ФСБ по обвинению в диверсии на железной дороге в Челябинской области, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, его оставили под стражей до 8 октября. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Ирвина Лысенко. Постановление Центрального районного суда Челябинска от 4 августа, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 8 октября, оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что при обжаловании решения адвокат просил его отменить и назначить в качестве меры пресечения домашний арест. Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Лысенко в начале июня. В его телефоне нашли переписки с украинскими кураторами. На допросе Лысенко признал вину в поджоге четырех релейных шкафов. Свой поступок он объяснил «идейными соображениями». Лысенко совершил преступление в ночь на 7 июня. Первый шкаф был сожжен на 1978 км перегона Хребет-Сыростан. Спустя два часа на 1984 километре перегона Сыростан-Флюсовая он поджег остальные шкафы.
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