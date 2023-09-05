Губернатор Текслер просит челябинских аграриев ускорить уборку урожая

06 сентября 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Текслер поручил завершить уборочную кампанию до наступления минусовых температур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил аграриям форсировать темпы уборочных работ. Такое поручение губернатор дал в ходе совещания по вопросам проведения уборочной кампании, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Темпы уборки отстают от уровня прошлого года. Понимаю, что есть объективные причины — погодные условия, но с этим мы сталкиваемся не в первый раз. Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях. Уборочную нужно завершить до минусовых температур», — заявил Текслер. В настоящее время из 1 млн 956 тысяч га общей площади, засеянной сельхозкультурами, обмолочено 296 тысяч га, собрано 440 тысяч тонн. Урожайность составляет 14,9 центнера с га, что на 1,9 центнера меньше прошлогоднего. Губернатор отметил, что перед аграриями стоит задача увеличения урожайности до 20 центнеров с гектара.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил аграриям форсировать темпы уборочных работ. Такое поручение губернатор дал в ходе совещания по вопросам проведения уборочной кампании, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Темпы уборки отстают от уровня прошлого года. Понимаю, что есть объективные причины — погодные условия, но с этим мы сталкиваемся не в первый раз. Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях. Уборочную нужно завершить до минусовых температур», — заявил Текслер. В настоящее время из 1 млн 956 тысяч га общей площади, засеянной сельхозкультурами, обмолочено 296 тысяч га, собрано 440 тысяч тонн. Урожайность составляет 14,9 центнера с га, что на 1,9 центнера меньше прошлогоднего. Губернатор отметил, что перед аграриями стоит задача увеличения урожайности до 20 центнеров с гектара.