05 сентября 2023

Губернатор Текслер просит челябинских аграриев ускорить уборку урожая

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Красноармейском муниципальном районе ознакомился с ходом уборочных работ, посетил объекты благоустройства, социальные, спортивные и образовательные учреждения. Челябинск, текслер алексей
Текслер поручил завершить уборочную кампанию до наступления минусовых температур Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил аграриям форсировать темпы уборочных работ. Такое поручение губернатор дал в ходе совещания по вопросам проведения уборочной кампании, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Темпы уборки отстают от уровня прошлого года. Понимаю, что есть объективные причины — погодные условия, но с этим мы сталкиваемся не в первый раз. Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях. Уборочную нужно завершить до минусовых температур», — заявил Текслер.

В настоящее время из 1 млн 956 тысяч га общей площади, засеянной сельхозкультурами, обмолочено 296 тысяч га, собрано 440 тысяч тонн. Урожайность составляет 14,9 центнера с га, что на 1,9 центнера меньше прошлогоднего. Губернатор отметил, что перед аграриями стоит задача увеличения урожайности до 20 центнеров с гектара.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил аграриям форсировать темпы уборочных работ. Такое поручение губернатор дал в ходе совещания по вопросам проведения уборочной кампании, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Темпы уборки отстают от уровня прошлого года. Понимаю, что есть объективные причины — погодные условия, но с этим мы сталкиваемся не в первый раз. Мы не должны допустить, чтобы продукция, в которой нуждаются люди, осталась на полях. Уборочную нужно завершить до минусовых температур», — заявил Текслер. В настоящее время из 1 млн 956 тысяч га общей площади, засеянной сельхозкультурами, обмолочено 296 тысяч га, собрано 440 тысяч тонн. Урожайность составляет 14,9 центнера с га, что на 1,9 центнера меньше прошлогоднего. Губернатор отметил, что перед аграриями стоит задача увеличения урожайности до 20 центнеров с гектара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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