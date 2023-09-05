Сотрудник «Сургутнефтегаза» разбил лопатой служебную машину

Мужчина недоволен заработной платой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО пьяный вахтовик на месторождении «Комсомольскнефть» разбил лопатой служебный УАЗ из-за обиды на маленькую зарплату. Об этом URA.RU сообщили коллеги сотрудника на условиях анонимности и прислали видео произошедшего.

«Рабочие поссорились между собой на участке. Константин (мужчина на видео) выпил и начал буянить. Вспомнил вся и всех, высказал недовольство предприятием из-за маленькой зарплаты и разбил лопатой УАЗ», — сообщил собеседник.

На видео вахтовик заявляет, что много работает и мало получает. «Я лучше всех тут работал. У меня сердце болело, а я работал. Проклятый труд, за который мы получаем три копейки. Получаю 90 тысяч. Ну что это такое?» — задается вопросом мужчина на видео.

За разъяснениями журналист агентства обратился в компанию «Сургутнефтегаз». Там сообщили, что не могут подтвердить достоверность происходящих событий на видео. «Мы не знаем, не постановочное ли это видео. Но в любом случае будем разбираться. Пока ничего прокомментировать не можем», — сообщили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» сотрудники остались без премии. Аппарат управления (главный офис компании) не получил внеочередную премию, которую выдавали за дополнительную добычу нефти.