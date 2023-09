Перекупщики PlayStation Plus бросают бизнес в ХМАО из-за новых правил Sony

В ХМАО перекупщики PS Plus бросают бизнес из-за подорожания подписки на 500%

08 сентября 2023

Предприниматели в Ханты-Мансийском автономном округе, которые зарабатывают на комиссии с покупки турецких подписок PlayStation Plus, приостанавливают свой бизнес. Они считают, что после того как Sony подняла стоимость подписки на 500% их услуги не будут пользоваться спросом. О ситуации URA.RU рассказал один из перекупщиков. «Если раньше годовые подписки на максимальный тариф продавались где-то по три тысячи рублей. То после удорожания, чтобы окупить все расходы, их стоимость около 14 тысяч рублей. Найдутся разве что единицы, кто будет их покупать. Но массово, разумеется, за такие деньги они никому не нужны. Поэтому сейчас проще взять паузу и поискать другие способы заработка», — поясняет предприниматель из Нижневартовска. Геймеры стали покупать подписки PS Plus с каталогом игр в турецком онлайн-магазине PlayStation после того, как Sony заблокировала свой российский магазин. Предприниматели нашли способ как заработать на этом, оформляя заказы пользователям за комиссию, у которых нет зарубежных карт. При этом для большинства перекупщиков продажа подписок стала лишь дополнительным заработком. «Не то, чтобы сами сильно пострадали. Больше неудобства для самих игроков, ну и крупных подписочных сервисов, которые только на этом и зарабатывают», — добавляет продавец. Ранее URA.RU рассказывало, что перекупщики PlayStation Plus сорвали куш. Владельцы игровых приставок бросились оформлять подписки перед тем, как Sony подняла ее стоимость. Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний из-за санкционного давления на РФ. Ограничения ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России ввели параллельный импорт.

