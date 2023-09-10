Эрдоган предложил России увеличить объем зерна для Африки

10 сентября 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган хочет поставлять больше зерна нуждающимся странам с помощью РФ Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Турция предложила России увеличить объем зерна, поставляемого в беднейшие страны Африки. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Я предложил на встрече с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым не ограничиваться 1 миллионом тонн, а направить еще больше зерна, так как африканские страны в этом нуждаются», — заявил Эрдоган на пресс-конференции после саммита G20. Его слова приводит РИА Новости. По словам Эрдогана, Катар тоже готов участвовать в поставках.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отправит 60 миллионов тонн выращенного зернового урожая странам Африки. Он добавил, что это почти половина имеющегося в России урожая. Также российский лидер пообещал реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все условия, обещанные Западом.

Турция предложила России увеличить объем зерна, поставляемого в беднейшие страны Африки. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Я предложил на встрече с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым не ограничиваться 1 миллионом тонн, а направить еще больше зерна, так как африканские страны в этом нуждаются», — заявил Эрдоган на пресс-конференции после саммита G20. Его слова приводит РИА Новости. По словам Эрдогана, Катар тоже готов участвовать в поставках. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отправит 60 миллионов тонн выращенного зернового урожая странам Африки. Он добавил, что это почти половина имеющегося в России урожая. Также российский лидер пообещал реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все условия, обещанные Западом.