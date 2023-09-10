Эрдоган предложил России увеличить объем зерна для Африки

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Тайип Эрдоган хочет поставлять больше зерна нуждающимся странам с помощью РФ Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Турция предложила России увеличить объем зерна, поставляемого в беднейшие страны Африки. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я предложил на встрече с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым не ограничиваться 1 миллионом тонн, а направить еще больше зерна, так как африканские страны в этом нуждаются», — заявил Эрдоган на пресс-конференции после саммита G20. Его слова приводит РИА Новости. По словам Эрдогана, Катар тоже готов участвовать в поставках.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отправит 60 миллионов тонн выращенного зернового урожая странам Африки. Он добавил, что это почти половина имеющегося в России урожая. Также российский лидер пообещал реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все условия, обещанные Западом.

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Турция предложила России увеличить объем зерна, поставляемого в беднейшие страны Африки. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «Я предложил на встрече с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым не ограничиваться 1 миллионом тонн, а направить еще больше зерна, так как африканские страны в этом нуждаются», — заявил Эрдоган на пресс-конференции после саммита G20. Его слова приводит РИА Новости. По словам Эрдогана, Катар тоже готов участвовать в поставках. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отправит 60 миллионов тонн выращенного зернового урожая странам Африки. Он добавил, что это почти половина имеющегося в России урожая. Также российский лидер пообещал реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все условия, обещанные Западом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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