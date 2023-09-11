Под Челябинском изымут земельные участки для строительства дороги

Дорога упростит выезд из Челябинска и соединит окрестные поселки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области изымут четыре участка для строительства дороги, которая соединит поселки Красное Поле и Полетаево и разгрузит выезд с северо-запада Челябинска. Соотретствующее распоряжение появилось на портале официального опубликования правовых актов.

«Изъять у правообладателей земельные участки для государственных нужд Челябинской области в целях строительства автомобильной дороги поселок Красное Поле — поселок Полетаево. Участок от автодороги Челябинск — Харлуши до автодороги Шершни — Северный — автодорога обход города Челябинска. Министерству дорожного хозяйства и транспорта региона выступить покупателем изымаемых земельных участков», — говорится в распоряжении правительства региона от 8 сентября 2023 года.

В документе указано, что владельцам возместят стоимость изъятых участков. Для строительства дороги у объектов изменят назначение земель. Всего иъятию подлежат четыре участка размером от четырех до 3941 квадратного метра.

Ранее URA.RU сообщало о тендере, который был объявлен осенью 2022 года на строительство данной дороги начальной стоимостью 1,3 миллиарда рублей. Протяженность участка составит чуть более шести километров с четырьмя полосами движения, расчетная скорость которого 120 километров в час.