Компьютерные клубы ХМАО отказываются от дорогих подписок Sony

13 сентября 2023

Компьютерные клубы отказываются от дорогих турецких подписок PlayStation Plus Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компьютерные клубы в Ханты-Мансийском автономном округе отказываются от дорогих турецких подписок PlayStation Plus. Sony подняла стоимость доступа к каталогу игр почти на 500%. Ситуацию URA.RU обсудило с владельцем клуба True Gamers в Нижневартовске Виталием Збырней. «В данный момент у нас еще есть запас на 5-6 месяцев, пока не истечет турецкая подписка [по старой цене]. Разумеется за такие деньги продлевать [подписки] никто не будет. И ребята, кто занимался продажей турецких подписок будут искать варианты в других странах. Думаю, в ближайшее время станет понятно, где будет „хаб“ новых зарубежных аккаунтов для россиян», — поделился мнением с журналистом агентства предприниматель. Игры и подписки в турецком онлайн-магазине Sony стали пользоваться популярностью у игроков после того, как компания заблокировала свой российский магазин. Геймеров также привлекала более выгодная цена. Однако теперь стоимость годовых турецких подписок на каталог игр PlayStation Plus на российском рынке выросла почти до 14 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что перекупщики PlayStation Plus бросают бизнес в ХМАО из-за новых правил Sony. Они считают, что после того как компания подняла стоимость подписки их услуги не будут пользоваться спросом. Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний из-за санкционного давления на РФ. Ограничения ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России ввели параллельный импорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

