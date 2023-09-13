Глава ХМАО протестировала систему борьбы с неопознанными беспилотниками

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Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, stock,  дрон
Тестирование новой системы прошло успешно Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова совместно со специалистами из «Лаборатории Касперского» проверила систему противодействия несанкционированным гражданским дронам «Касперский антидрон». В соцсети глава округа поделилась, что тестирование прошло успешно.

«Вместе с партнерами из „Лаборатории Касперского“ проверили систему противодействия несанкционированным гражданским беспилотным летательным аппаратам „Касперский антидрон“. Запустили беспилотники, система обнаружила их, оператор принял меры противодействия, возвратив беспилотный летательный аппарат в точку взлета. Тестирование прошло успешно», — сообщила Комарова в своем telegram-канале.

Во время тестирования также оценили возможность применения новой системы в Югре. Разработка предназначена для обнаружения, сопровождения, подавления работы беспилотных летательных аппаратов, представляющих угрозу безопасности граждан.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила важность участия округа в реализации нацпроекта по беспилотным системам. Регион уже участвует в рабочей группе, которую создало Министерство транспорта РФ. Также оформлена инициатива в Агентство стратегических инициатив по созданию регионального научно-производственного центра испытаний компетенций беспилотных авиационных систем.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова совместно со специалистами из «Лаборатории Касперского» проверила систему противодействия несанкционированным гражданским дронам «Касперский антидрон». В соцсети глава округа поделилась, что тестирование прошло успешно. «Вместе с партнерами из „Лаборатории Касперского“ проверили систему противодействия несанкционированным гражданским беспилотным летательным аппаратам „Касперский антидрон“. Запустили беспилотники, система обнаружила их, оператор принял меры противодействия, возвратив беспилотный летательный аппарат в точку взлета. Тестирование прошло успешно», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Во время тестирования также оценили возможность применения новой системы в Югре. Разработка предназначена для обнаружения, сопровождения, подавления работы беспилотных летательных аппаратов, представляющих угрозу безопасности граждан. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила важность участия округа в реализации нацпроекта по беспилотным системам. Регион уже участвует в рабочей группе, которую создало Министерство транспорта РФ. Также оформлена инициатива в Агентство стратегических инициатив по созданию регионального научно-производственного центра испытаний компетенций беспилотных авиационных систем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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