Глава ХМАО протестировала систему борьбы с неопознанными беспилотниками

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова совместно со специалистами из «Лаборатории Касперского» проверила систему противодействия несанкционированным гражданским дронам «Касперский антидрон». В соцсети глава округа поделилась, что тестирование прошло успешно.
«Вместе с партнерами из „Лаборатории Касперского“ проверили систему противодействия несанкционированным гражданским беспилотным летательным аппаратам „Касперский антидрон“. Запустили беспилотники, система обнаружила их, оператор принял меры противодействия, возвратив беспилотный летательный аппарат в точку взлета. Тестирование прошло успешно», — сообщила Комарова в своем telegram-канале.
Во время тестирования также оценили возможность применения новой системы в Югре. Разработка предназначена для обнаружения, сопровождения, подавления работы беспилотных летательных аппаратов, представляющих угрозу безопасности граждан.
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила важность участия округа в реализации нацпроекта по беспилотным системам. Регион уже участвует в рабочей группе, которую создало Министерство транспорта РФ. Также оформлена инициатива в Агентство стратегических инициатив по созданию регионального научно-производственного центра испытаний компетенций беспилотных авиационных систем.
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