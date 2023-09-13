Глава ХМАО протестировала систему борьбы с неопознанными беспилотниками

13 сентября 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Тестирование новой системы прошло успешно Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова совместно со специалистами из «Лаборатории Касперского» проверила систему противодействия несанкционированным гражданским дронам «Касперский антидрон». В соцсети глава округа поделилась, что тестирование прошло успешно. «Вместе с партнерами из „Лаборатории Касперского“ проверили систему противодействия несанкционированным гражданским беспилотным летательным аппаратам „Касперский антидрон“. Запустили беспилотники, система обнаружила их, оператор принял меры противодействия, возвратив беспилотный летательный аппарат в точку взлета. Тестирование прошло успешно», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Во время тестирования также оценили возможность применения новой системы в Югре. Разработка предназначена для обнаружения, сопровождения, подавления работы беспилотных летательных аппаратов, представляющих угрозу безопасности граждан. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила важность участия округа в реализации нацпроекта по беспилотным системам. Регион уже участвует в рабочей группе, которую создало Министерство транспорта РФ. Также оформлена инициатива в Агентство стратегических инициатив по созданию регионального научно-производственного центра испытаний компетенций беспилотных авиационных систем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова совместно со специалистами из «Лаборатории Касперского» проверила систему противодействия несанкционированным гражданским дронам «Касперский антидрон». В соцсети глава округа поделилась, что тестирование прошло успешно. «Вместе с партнерами из „Лаборатории Касперского“ проверили систему противодействия несанкционированным гражданским беспилотным летательным аппаратам „Касперский антидрон“. Запустили беспилотники, система обнаружила их, оператор принял меры противодействия, возвратив беспилотный летательный аппарат в точку взлета. Тестирование прошло успешно», — сообщила Комарова в своем telegram-канале. Во время тестирования также оценили возможность применения новой системы в Югре. Разработка предназначена для обнаружения, сопровождения, подавления работы беспилотных летательных аппаратов, представляющих угрозу безопасности граждан. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила важность участия округа в реализации нацпроекта по беспилотным системам. Регион уже участвует в рабочей группе, которую создало Министерство транспорта РФ. Также оформлена инициатива в Агентство стратегических инициатив по созданию регионального научно-производственного центра испытаний компетенций беспилотных авиационных систем.