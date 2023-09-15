В США подтвердили слова Путина о зерновой сделке

Директор USAID: США увеличили ввоз украинского зерна на 800%
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Украинское зерно было доставлено по альтернативным маршрутам, заявила Саманта Пауэр
Украинское зерно было доставлено по альтернативным маршрутам, заявила Саманта Пауэр Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

США и их союзники после выхода РФ из зерновой сделки нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%. Об этом заявила директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр. О том, что Запад ввозит большую часть украинского зерна в свои страны, а не в Африку, сообщал президент РФ Владимир Путин.

«С июля нам удалось на 800% увеличить поток продовольствия», — сказала Пауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy. По ее словам, украинское зерно было доставлено по альтернативным маршрутам.

Россия объявила о прекращении зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках зерновой сделки, в то время как другая сторона использовала гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов, передает RT. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была реализована.

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США и их союзники после выхода РФ из зерновой сделки нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%. Об этом заявила директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр. О том, что Запад ввозит большую часть украинского зерна в свои страны, а не в Африку, сообщал президент РФ Владимир Путин. «С июля нам удалось на 800% увеличить поток продовольствия», — сказала Пауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy. По ее словам, украинское зерно было доставлено по альтернативным маршрутам. Россия объявила о прекращении зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках зерновой сделки, в то время как другая сторона использовала гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов, передает RT. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была реализована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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