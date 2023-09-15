В США подтвердили слова Путина о зерновой сделке

Директор USAID: США увеличили ввоз украинского зерна на 800%

15 сентября 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Украинское зерно было доставлено по альтернативным маршрутам, заявила Саманта Пауэр Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна США и их союзники после выхода РФ из зерновой сделки нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%. Об этом заявила директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр. О том, что Запад ввозит большую часть украинского зерна в свои страны, а не в Африку, сообщал президент РФ Владимир Путин. «С июля нам удалось на 800% увеличить поток продовольствия», — сказала Пауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy. По ее словам, украинское зерно было доставлено по альтернативным маршрутам. Россия объявила о прекращении зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках зерновой сделки, в то время как другая сторона использовала гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов, передает RT. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была реализована.

США и их союзники после выхода РФ из зерновой сделки нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%. Об этом заявила директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр. О том, что Запад ввозит большую часть украинского зерна в свои страны, а не в Африку, сообщал президент РФ Владимир Путин. «С июля нам удалось на 800% увеличить поток продовольствия», — сказала Пауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy. По ее словам, украинское зерно было доставлено по альтернативным маршрутам. Россия объявила о прекращении зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках зерновой сделки, в то время как другая сторона использовала гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов, передает RT. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была реализована.