США и их союзники после выхода РФ из зерновой сделки нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%. Об этом заявила директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр. О том, что Запад ввозит большую часть украинского зерна в свои страны, а не в Африку, сообщал президент РФ Владимир Путин.
«С июля нам удалось на 800% увеличить поток продовольствия», — сказала Пауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy. По ее словам, украинское зерно было доставлено по альтернативным маршрутам.
Россия объявила о прекращении зерновой сделки 17 июля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках зерновой сделки, в то время как другая сторона использовала гуманитарные коридоры для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов, передает RT. Он неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была реализована.
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