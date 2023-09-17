17 сентября 2023

Бывших сотрудников ФСБ обвинили в получении взятки в миллион долларов

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Экс-сотрудники ФСБ получили взятку за помощь бизнесмену уйти от уголовной ответственности Фото:

Бывшие сотрудники ФСБ Сергей Беспалов и Евгений Свиридов обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Экс-силовики получили один миллион долларов за помощь бизнесмену уйти от уголовной ответственности. Об этом сообщает газета «Кооммерсант».

«Они вышли на доверенных лиц фигуранта и предложили помощь в непривлечении того к уголовной ответственности. При этом чекисты оценили предлагаемые услуги в один миллион долларов», — говорится в материале.

После договоренностей Беспалов и Свиридов получили от посредников предпринимателя указанную сумму разными траншами. Инцидент произошел в 2014 году. Бизнесмен, которому хотели помочь силовики, не называется.

Ранее в Москве был задержан глава ОМВД России по району Новогиреево Владимир Пюрвеев. Силовика задержали в его кабинете в рамках оперативного эксперимента на получении взятки в размере 250 тысяч рублей.

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Бывшие сотрудники ФСБ Сергей Беспалов и Евгений Свиридов обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Экс-силовики получили один миллион долларов за помощь бизнесмену уйти от уголовной ответственности. Об этом сообщает газета «Кооммерсант». «Они вышли на доверенных лиц фигуранта и предложили помощь в непривлечении того к уголовной ответственности. При этом чекисты оценили предлагаемые услуги в один миллион долларов», — говорится в материале. После договоренностей Беспалов и Свиридов получили от посредников предпринимателя указанную сумму разными траншами. Инцидент произошел в 2014 году. Бизнесмен, которому хотели помочь силовики, не называется. Ранее в Москве был задержан глава ОМВД России по району Новогиреево Владимир Пюрвеев. Силовика задержали в его кабинете в рамках оперативного эксперимента на получении взятки в размере 250 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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