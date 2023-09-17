Бывших сотрудников ФСБ обвинили в получении взятки в миллион долларов

Бывшие сотрудники ФСБ Сергей Беспалов и Евгений Свиридов обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Экс-силовики получили один миллион долларов за помощь бизнесмену уйти от уголовной ответственности. Об этом сообщает газета «Кооммерсант».
«Они вышли на доверенных лиц фигуранта и предложили помощь в непривлечении того к уголовной ответственности. При этом чекисты оценили предлагаемые услуги в один миллион долларов», —
После договоренностей Беспалов и Свиридов получили от посредников предпринимателя указанную сумму разными траншами. Инцидент произошел в 2014 году. Бизнесмен, которому хотели помочь силовики, не называется.
Ранее в Москве был задержан глава ОМВД России по району Новогиреево Владимир Пюрвеев. Силовика задержали в его кабинете в рамках оперативного эксперимента на получении взятки в размере 250 тысяч рублей.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.