Бывших сотрудников ФСБ обвинили в получении взятки в миллион долларов 18 сентября 2023 в 05:58 Размер текста - 17 + Экс-сотрудники ФСБ получили взятку за помощь бизнесмену уйти от уголовной ответственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшие сотрудники ФСБ Сергей Беспалов и Евгений Свиридов обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Экс-силовики получили один миллион долларов за помощь бизнесмену уйти от уголовной ответственности. Об этом сообщает газета «Кооммерсант». «Они вышли на доверенных лиц фигуранта и предложили помощь в непривлечении того к уголовной ответственности. При этом чекисты оценили предлагаемые услуги в один миллион долларов», — говорится в материале. После договоренностей Беспалов и Свиридов получили от посредников предпринимателя указанную сумму разными траншами. Инцидент произошел в 2014 году. Бизнесмен, которому хотели помочь силовики, не называется. Ранее в Москве был задержан глава ОМВД России по району Новогиреево Владимир Пюрвеев. Силовика задержали в его кабинете в рамках оперативного эксперимента на получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Бывшие сотрудники ФСБ Сергей Беспалов и Евгений Свиридов обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Экс-силовики получили один миллион долларов за помощь бизнесмену уйти от уголовной ответственности. Об этом сообщает газета «Кооммерсант». «Они вышли на доверенных лиц фигуранта и предложили помощь в непривлечении того к уголовной ответственности. При этом чекисты оценили предлагаемые услуги в один миллион долларов», — говорится в материале. После договоренностей Беспалов и Свиридов получили от посредников предпринимателя указанную сумму разными траншами. Инцидент произошел в 2014 году. Бизнесмен, которому хотели помочь силовики, не называется. Ранее в Москве был задержан глава ОМВД России по району Новогиреево Владимир Пюрвеев. Силовика задержали в его кабинете в рамках оперативного эксперимента на получении взятки в размере 250 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям