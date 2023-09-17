Бойцы ЦВО уничтожили опорные пункты ВСУ минометами «Тюльпан». Видео

18 сентября 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Бойцы бьют по блиндажам, зданиям и командно-наблюдательным пунктам ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Военнослужащие Центрального военного округа уничтожили укрепления и опорные пункты ВСУ с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» на краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ на официальном сайте. «После выдвижения на неподготовленные огневые позиции минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км. Для нанесения максимального поражения артиллеристы используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений», — рассказали в Минобороны. После серии выстрелов военнослужащие оперативно меняют позицию и продолжают работу. Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» — машина большой мощности снарядом калибра 240-мм и весом более 130 кг. Техника предназначена для уничтожения мощных фортификационных сооружений, блиндажей, зданий и командно-наблюдательных пунктов на дистанции до 19 км.

Военнослужащие Центрального военного округа уничтожили укрепления и опорные пункты ВСУ с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» на краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ на официальном сайте. «После выдвижения на неподготовленные огневые позиции минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км. Для нанесения максимального поражения артиллеристы используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений», — рассказали в Минобороны. После серии выстрелов военнослужащие оперативно меняют позицию и продолжают работу. Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» — машина большой мощности снарядом калибра 240-мм и весом более 130 кг. Техника предназначена для уничтожения мощных фортификационных сооружений, блиндажей, зданий и командно-наблюдательных пунктов на дистанции до 19 км.