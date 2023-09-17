Военнослужащие Центрального военного округа уничтожили укрепления и опорные пункты ВСУ с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» на краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ на официальном сайте.
«После выдвижения на неподготовленные огневые позиции минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км. Для нанесения максимального поражения артиллеристы используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений», — рассказали в Минобороны.
После серии выстрелов военнослужащие оперативно меняют позицию и продолжают работу. Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» — машина большой мощности снарядом калибра 240-мм и весом более 130 кг. Техника предназначена для уничтожения мощных фортификационных сооружений, блиндажей, зданий и командно-наблюдательных пунктов на дистанции до 19 км.
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