17 сентября 2023

Бойцы ЦВО уничтожили опорные пункты ВСУ минометами «Тюльпан». Видео

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Миномётчики Народной милиции ДНР ведут огонь на Авдеевском направлении. ДНР, миномет, военный, наводчик
Бойцы бьют по блиндажам, зданиям и командно-наблюдательным пунктам ВСУ Фото:

Военнослужащие Центрального военного округа уничтожили укрепления и опорные пункты ВСУ с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» на краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ на официальном сайте.

«После выдвижения на неподготовленные огневые позиции минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км. Для нанесения максимального поражения артиллеристы используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений», — рассказали в Минобороны.

После серии выстрелов военнослужащие оперативно меняют позицию и продолжают работу. Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» — машина большой мощности снарядом калибра 240-мм и весом более 130 кг. Техника предназначена для уничтожения мощных фортификационных сооружений, блиндажей, зданий и командно-наблюдательных пунктов на дистанции до 19 км.

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Военнослужащие Центрального военного округа уничтожили укрепления и опорные пункты ВСУ с помощью миномета 2С4 «Тюльпан» на краснолиманском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ на официальном сайте. «После выдвижения на неподготовленные огневые позиции минометчики ведут огонь осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 км. Для нанесения максимального поражения артиллеристы используют взрыватели с различным замедлением в зависимости от типа укрепленных сооружений», — рассказали в Минобороны. После серии выстрелов военнослужащие оперативно меняют позицию и продолжают работу. Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» — машина большой мощности снарядом калибра 240-мм и весом более 130 кг. Техника предназначена для уничтожения мощных фортификационных сооружений, блиндажей, зданий и командно-наблюдательных пунктов на дистанции до 19 км.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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