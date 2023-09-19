19 сентября 2023
18 сентября 2023

Житель ХМАО угнал автомобиль ради свидания с любимой

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, машина, автомобиль, разбитое окно, угон, кража автомобиля, взлом автомобиля
Югорчанин предстанет перед судом за угон автомобиля Фото:

Житель Советского района угнал автомобиль, чтобы поехать на угнанном авто к своей возлюбленной в Ханты-Мансийск, однако попал в аварию. Мужчина рассказал полиции, что изначально ему не хватило денег на проезд. Об этом сообщили на сайте окружного управления МВД.

«Сотрудниками уголовного розыска был установлен 54-летний местный житель, который пояснил, что накануне хотел поехать к любимой женщине в Ханты-Мансийск, но в связи с тем, что ему не хватило денег на проезд, он решил угнать припаркованный недалеко от его дома автомобиль. Автомобиль был не заперт и в замке зажигания имелись ключи. Однако доехать до пункта назначения мужчина не смог, так как по дороге не справился с управлением, и автомобиль, опрокинувшись, съехал в кювет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Югорчанину грозит лишения свободы на срок до пяти лет. «Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело.

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Житель Советского района угнал автомобиль, чтобы поехать на угнанном авто к своей возлюбленной в Ханты-Мансийск, однако попал в аварию. Мужчина рассказал полиции, что изначально ему не хватило денег на проезд. Об этом сообщили на сайте окружного управления МВД. «Сотрудниками уголовного розыска был установлен 54-летний местный житель, который пояснил, что накануне хотел поехать к любимой женщине в Ханты-Мансийск, но в связи с тем, что ему не хватило денег на проезд, он решил угнать припаркованный недалеко от его дома автомобиль. Автомобиль был не заперт и в замке зажигания имелись ключи. Однако доехать до пункта назначения мужчина не смог, так как по дороге не справился с управлением, и автомобиль, опрокинувшись, съехал в кювет», — рассказали в пресс-службе ведомства. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Югорчанину грозит лишения свободы на срок до пяти лет. «Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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