Житель ХМАО угнал автомобиль ради свидания с любимой

20 сентября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Югорчанин предстанет перед судом за угон автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Советского района угнал автомобиль, чтобы поехать на угнанном авто к своей возлюбленной в Ханты-Мансийск, однако попал в аварию. Мужчина рассказал полиции, что изначально ему не хватило денег на проезд. Об этом сообщили на сайте окружного управления МВД. «Сотрудниками уголовного розыска был установлен 54-летний местный житель, который пояснил, что накануне хотел поехать к любимой женщине в Ханты-Мансийск, но в связи с тем, что ему не хватило денег на проезд, он решил угнать припаркованный недалеко от его дома автомобиль. Автомобиль был не заперт и в замке зажигания имелись ключи. Однако доехать до пункта назначения мужчина не смог, так как по дороге не справился с управлением, и автомобиль, опрокинувшись, съехал в кювет», — рассказали в пресс-службе ведомства. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Югорчанину грозит лишения свободы на срок до пяти лет. «Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело.

Житель Советского района угнал автомобиль, чтобы поехать на угнанном авто к своей возлюбленной в Ханты-Мансийск, однако попал в аварию. Мужчина рассказал полиции, что изначально ему не хватило денег на проезд. Об этом сообщили на сайте окружного управления МВД. «Сотрудниками уголовного розыска был установлен 54-летний местный житель, который пояснил, что накануне хотел поехать к любимой женщине в Ханты-Мансийск, но в связи с тем, что ему не хватило денег на проезд, он решил угнать припаркованный недалеко от его дома автомобиль. Автомобиль был не заперт и в замке зажигания имелись ключи. Однако доехать до пункта назначения мужчина не смог, так как по дороге не справился с управлением, и автомобиль, опрокинувшись, съехал в кювет», — рассказали в пресс-службе ведомства. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Югорчанину грозит лишения свободы на срок до пяти лет. «Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что житель ХМАО украл велосипед, чтобы не опоздать на работу. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело.