Минобороны РФ сообщило об эвакуации трех тысяч жителей Нагорного Карабаха

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, нагорный карабах
Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены питанием и местами для отдыха Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

С момента начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе было эвакуировано более 3,1 тысяч мирных жителей. Об этом сообщили Министерство обороны России.

Более 3,1 тысяч жителей эвакуировали после начала антитеррористической операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ. Все вывезенные российскими миротворцами гражданские обеспечены питанием и местами для отдыха.

Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября. На следующий день Нагорный Карабах капитулировал. Баку планирует провести мирные переговоры с населением региона 21 сентября. Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность мирных жителей Нагорного Карабаха.

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С момента начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе было эвакуировано более 3,1 тысяч мирных жителей. Об этом сообщили Министерство обороны России. Более 3,1 тысяч жителей эвакуировали после начала антитеррористической операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ. Все вывезенные российскими миротворцами гражданские обеспечены питанием и местами для отдыха. Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября. На следующий день Нагорный Карабах капитулировал. Баку планирует провести мирные переговоры с населением региона 21 сентября. Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность мирных жителей Нагорного Карабаха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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