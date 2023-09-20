Минобороны РФ сообщило об эвакуации трех тысяч жителей Нагорного Карабаха

20 сентября 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены питанием и местами для отдыха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе С момента начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе было эвакуировано более 3,1 тысяч мирных жителей. Об этом сообщили Министерство обороны России. Более 3,1 тысяч жителей эвакуировали после начала антитеррористической операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ . Все вывезенные российскими миротворцами гражданские обеспечены питанием и местами для отдыха. Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября. На следующий день Нагорный Карабах капитулировал. Баку планирует провести мирные переговоры с населением региона 21 сентября. Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность мирных жителей Нагорного Карабаха.

С момента начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе было эвакуировано более 3,1 тысяч мирных жителей. Об этом сообщили Министерство обороны России. Более 3,1 тысяч жителей эвакуировали после начала антитеррористической операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ. Все вывезенные российскими миротворцами гражданские обеспечены питанием и местами для отдыха. Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября. На следующий день Нагорный Карабах капитулировал. Баку планирует провести мирные переговоры с населением региона 21 сентября. Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность мирных жителей Нагорного Карабаха.