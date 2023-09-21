В Екатеринбурге женщина задушила сожителя, отправлявшего ее за алкоголем

Пара выпивала в квартире на Советской в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 54-летняя женщина убила сожителя, который отправлял ее в магазин за алкоголем. Подозреваемую отправили под стражу, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

«По версии следствия, 54-летняя екатеринбурженка убила 53-летнего сожителя за то, что тот отправлял ее в магазин за алкоголем, а она этого не хотела. Подозреваемую заключили под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 16 сентября в квартире дома на Советской. Тело мужчины силовики нашли на следующий день. По данным УМВД по Екатеринбургу, перед тем, как задушить сожителя, женщина ударила его бутылкой по голове. При этом они оба были пьяными. Силовики продолжают вести проверку по данному происшествию.