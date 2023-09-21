Налоговики закрыли фирму из курганского ТОСЭР «Варгаши»

Налоговики исключили из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) «Курганский завод металлоконструкций 45» (ООО «КЗМК 45). Завод был резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Варгаши». Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.
«ООО „Курганский завод металлоконструкций 45“ ликвидирован. ФНС исключила организацию из ЕГРЮЛ», — указано в СБИС.
Директором завода числился Виктор Окунев. После проверки налоговиков выяснилось, что сведения о предприятии, которым он руководил, оказались недостоверными. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос. Ответ ожидается.
Ранее департамент экономического развития Курганской области пытался через арбитражный суд расторгнуть соглашение с ООО «КЗМК 45», чтобы лишить завод статуса резидента ТОСЭР «Варгаши». Благодаря данному статусу организация получала налоговые льготы.
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