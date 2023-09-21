Налоговики закрыли фирму из курганского ТОСЭР «Варгаши»

22 сентября 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

Налоговики исключили «КЗМК 45» из ЕГРЮЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Налоговики исключили из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) «Курганский завод металлоконструкций 45» (ООО «КЗМК 45). Завод был резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Варгаши». Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. «ООО „Курганский завод металлоконструкций 45“ ликвидирован. ФНС исключила организацию из ЕГРЮЛ», — указано в СБИС. Директором завода числился Виктор Окунев. После проверки налоговиков выяснилось, что сведения о предприятии, которым он руководил, оказались недостоверными. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос. Ответ ожидается. Ранее департамент экономического развития Курганской области пытался через арбитражный суд расторгнуть соглашение с ООО «КЗМК 45», чтобы лишить завод статуса резидента ТОСЭР «Варгаши». Благодаря данному статусу организация получала налоговые льготы.

Налоговики исключили из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) «Курганский завод металлоконструкций 45» (ООО «КЗМК 45). Завод был резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Варгаши». Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. «ООО „Курганский завод металлоконструкций 45“ ликвидирован. ФНС исключила организацию из ЕГРЮЛ», — указано в СБИС. Директором завода числился Виктор Окунев. После проверки налоговиков выяснилось, что сведения о предприятии, которым он руководил, оказались недостоверными. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос. Ответ ожидается. Ранее департамент экономического развития Курганской области пытался через арбитражный суд расторгнуть соглашение с ООО «КЗМК 45», чтобы лишить завод статуса резидента ТОСЭР «Варгаши». Благодаря данному статусу организация получала налоговые льготы.