21 сентября 2023

Налоговики закрыли фирму из курганского ТОСЭР «Варгаши»

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в п. Варгаши , носильщик, тяжесть, мешок, мужчина с мешком
Налоговики исключили «КЗМК 45» из ЕГРЮЛ Фото:

Налоговики исключили из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) «Курганский завод металлоконструкций 45» (ООО «КЗМК 45). Завод был резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Варгаши». Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.

«ООО „Курганский завод металлоконструкций 45“ ликвидирован. ФНС исключила организацию из ЕГРЮЛ», — указано в СБИС.

Директором завода числился Виктор Окунев. После проверки налоговиков выяснилось, что сведения о предприятии, которым он руководил, оказались недостоверными. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос. Ответ ожидается.

Ранее департамент экономического развития Курганской области пытался через арбитражный суд расторгнуть соглашение с ООО «КЗМК 45», чтобы лишить завод статуса резидента ТОСЭР «Варгаши». Благодаря данному статусу организация получала налоговые льготы.

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Налоговики исключили из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) «Курганский завод металлоконструкций 45» (ООО «КЗМК 45). Завод был резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Варгаши». Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. «ООО „Курганский завод металлоконструкций 45“ ликвидирован. ФНС исключила организацию из ЕГРЮЛ», — указано в СБИС. Директором завода числился Виктор Окунев. После проверки налоговиков выяснилось, что сведения о предприятии, которым он руководил, оказались недостоверными. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос. Ответ ожидается. Ранее департамент экономического развития Курганской области пытался через арбитражный суд расторгнуть соглашение с ООО «КЗМК 45», чтобы лишить завод статуса резидента ТОСЭР «Варгаши». Благодаря данному статусу организация получала налоговые льготы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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