Трех пропавших в Свердловской области подростков нашли на трассе

Мальчики пытались уйти из поселка
Трех подростков возрастом от 12 до 15 лет, которые пропали 21 сентября в поселке Монетном под Екатеринбургом, нашли. Дети шли по трассе, с ними все хорошо, сообщили URA.RU в поисковом отряде «Прорыв».
«Нашли ребят наши волонтеры вместе с полицейскими. С ними все хорошо, они шли по трассе. Доставлены в отдел полиции, сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — рассказали волонтеры.
О пропаже трех подростков стало известно 21 сентября. Возраст мальчиков 15, 13 и 12 лет.
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