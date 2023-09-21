Трех пропавших в Свердловской области подростков нашли на трассе

22 сентября 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Мальчики пытались уйти из поселка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Трех подростков возрастом от 12 до 15 лет, которые пропали 21 сентября в поселке Монетном под Екатеринбургом, нашли. Дети шли по трассе, с ними все хорошо, сообщили URA.RU в поисковом отряде «Прорыв». «Нашли ребят наши волонтеры вместе с полицейскими. С ними все хорошо, они шли по трассе. Доставлены в отдел полиции, сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — рассказали волонтеры. О пропаже трех подростков стало известно 21 сентября. Возраст мальчиков 15, 13 и 12 лет.

Трех подростков возрастом от 12 до 15 лет, которые пропали 21 сентября в поселке Монетном под Екатеринбургом, нашли. Дети шли по трассе, с ними все хорошо, сообщили URA.RU в поисковом отряде «Прорыв». «Нашли ребят наши волонтеры вместе с полицейскими. С ними все хорошо, они шли по трассе. Доставлены в отдел полиции, сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — рассказали волонтеры. О пропаже трех подростков стало известно 21 сентября. Возраст мальчиков 15, 13 и 12 лет.