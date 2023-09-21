21 сентября 2023

Трех пропавших в Свердловской области подростков нашли на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, подростки, школьники, молодежь
Мальчики пытались уйти из поселка Фото:

Трех подростков возрастом от 12 до 15 лет, которые пропали 21 сентября в поселке Монетном под Екатеринбургом, нашли. Дети шли по трассе, с ними все хорошо, сообщили URA.RU в поисковом отряде «Прорыв».

«Нашли ребят наши волонтеры вместе с полицейскими. С ними все хорошо, они шли по трассе. Доставлены в отдел полиции, сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — рассказали волонтеры.

О пропаже трех подростков стало известно 21 сентября. Возраст мальчиков 15, 13 и 12 лет.

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Трех подростков возрастом от 12 до 15 лет, которые пропали 21 сентября в поселке Монетном под Екатеринбургом, нашли. Дети шли по трассе, с ними все хорошо, сообщили URA.RU в поисковом отряде «Прорыв». «Нашли ребят наши волонтеры вместе с полицейскими. С ними все хорошо, они шли по трассе. Доставлены в отдел полиции, сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — рассказали волонтеры. О пропаже трех подростков стало известно 21 сентября. Возраст мальчиков 15, 13 и 12 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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