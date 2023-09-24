24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, портфель, школьницы, автобус, дети, пассажиры
Последний раз девочку видели 24 сентября, с тех пор она не выходит на связь Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга пропала 13-летняя Альвина Гильмиянова. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 146 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в светло-болотную кофту с капюшоном, черные штаны, белые кеды с черной полоской», — сообщили поисковики на официальном сайте.

Последний раз девочку видели 24 сентября, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Альвину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56.

Фото:

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В Академическом районе Екатеринбурга пропала 13-летняя Альвина Гильмиянова. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 146 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в светло-болотную кофту с капюшоном, черные штаны, белые кеды с черной полоской», — сообщили поисковики на официальном сайте. Последний раз девочку видели 24 сентября, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Альвину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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