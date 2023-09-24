Последний раз девочку видели 24 сентября, с тех пор она не выходит на связь
В Академическом районе Екатеринбурга пропала 13-летняя Альвина Гильмиянова. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 146 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в светло-болотную кофту с капюшоном, черные штаны, белые кеды с черной полоской», — сообщили поисковики на официальном сайте.
Последний раз девочку видели 24 сентября, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Альвину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56.
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