В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка. Фото

25 сентября 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Последний раз девочку видели 24 сентября, с тех пор она не выходит на связь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга пропала 13-летняя Альвина Гильмиянова. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 146 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в светло-болотную кофту с капюшоном, черные штаны, белые кеды с черной полоской», — сообщили поисковики на официальном сайте. Последний раз девочку видели 24 сентября, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Альвину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В Академическом районе Екатеринбурга пропала 13-летняя Альвина Гильмиянова. Об этом сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 146 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в светло-болотную кофту с капюшоном, черные штаны, белые кеды с черной полоской», — сообщили поисковики на официальном сайте. Последний раз девочку видели 24 сентября, с тех пор она не выходит на связь. Если вы видели Альвину или знаете, где она находится, то сообщите по номеру 8 (963) 051-16-56.