Природнадзор ХМАО устроил облавы из-за отстрела боровой дичи

Природнадзор ХМАО начал облавы на браконьеров из-за отстрела боровой дичи. Информация о начале комплекса профилактических мероприятий была опубликована в telegram-канале ведомства.
В сообщении указано, что с 25 сентября по 22 октября для выявления и пресечения фактов браконьерства на лесную живность в округе проводится операция «Боровая дичь, осень». «В указанный период государственными инспекторами природнадзора Югры запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа в местах с концентрацией боровой дичи с привлечением сотрудников правоохранительных органов (УМВД, Росгвардия), производственных охотничьих инспекторов, инспекторов отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству», — говорится в сообщении.
Итоги проведенной операции будут озвучены в конце октября. До 27 числа их опубликуют на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция задержала с поличным браконьера. 42-летнии житель Нягани занимался незаконной охотой на глухарей. Выйти на браконьера помог сотрудник районного Природнадзора.
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