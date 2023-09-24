24 сентября 2023
23 сентября 2023

Природнадзор ХМАО устроил облавы из-за отстрела боровой дичи

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Помощь в поиске браконьеров окажут силовики Фото:

Природнадзор ХМАО начал облавы на браконьеров из-за отстрела боровой дичи. Информация о начале комплекса профилактических мероприятий была опубликована в telegram-канале ведомства.

В сообщении указано, что с 25 сентября по 22 октября для выявления и пресечения фактов браконьерства на лесную живность в округе проводится операция «Боровая дичь, осень». «В указанный период государственными инспекторами природнадзора Югры запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа в местах с концентрацией боровой дичи с привлечением сотрудников правоохранительных органов (УМВД, Росгвардия), производственных охотничьих инспекторов, инспекторов отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству», — говорится в сообщении.

Итоги проведенной операции будут озвучены в конце октября. До 27 числа их опубликуют на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция задержала с поличным браконьера. 42-летнии житель Нягани занимался незаконной охотой на глухарей. Выйти на браконьера помог сотрудник районного Природнадзора.

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Природнадзор ХМАО начал облавы на браконьеров из-за отстрела боровой дичи. Информация о начале комплекса профилактических мероприятий была опубликована в telegram-канале ведомства. В сообщении указано, что с 25 сентября по 22 октября для выявления и пресечения фактов браконьерства на лесную живность в округе проводится операция «Боровая дичь, осень». «В указанный период государственными инспекторами природнадзора Югры запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа в местах с концентрацией боровой дичи с привлечением сотрудников правоохранительных органов (УМВД, Росгвардия), производственных охотничьих инспекторов, инспекторов отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству», — говорится в сообщении. Итоги проведенной операции будут озвучены в конце октября. До 27 числа их опубликуют на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция задержала с поличным браконьера. 42-летнии житель Нягани занимался незаконной охотой на глухарей. Выйти на браконьера помог сотрудник районного Природнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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