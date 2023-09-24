Природнадзор ХМАО устроил облавы из-за отстрела боровой дичи

25 сентября 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Помощь в поиске браконьеров окажут силовики Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Природнадзор ХМАО начал облавы на браконьеров из-за отстрела боровой дичи. Информация о начале комплекса профилактических мероприятий была опубликована в telegram-канале ведомства. В сообщении указано, что с 25 сентября по 22 октября для выявления и пресечения фактов браконьерства на лесную живность в округе проводится операция «Боровая дичь, осень». «В указанный период государственными инспекторами природнадзора Югры запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа в местах с концентрацией боровой дичи с привлечением сотрудников правоохранительных органов (УМВД, Росгвардия), производственных охотничьих инспекторов, инспекторов отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству», — говорится в сообщении. Итоги проведенной операции будут озвучены в конце октября. До 27 числа их опубликуют на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция задержала с поличным браконьера. 42-летнии житель Нягани занимался незаконной охотой на глухарей. Выйти на браконьера помог сотрудник районного Природнадзора.

Природнадзор ХМАО начал облавы на браконьеров из-за отстрела боровой дичи. Информация о начале комплекса профилактических мероприятий была опубликована в telegram-канале ведомства. В сообщении указано, что с 25 сентября по 22 октября для выявления и пресечения фактов браконьерства на лесную живность в округе проводится операция «Боровая дичь, осень». «В указанный период государственными инспекторами природнадзора Югры запланировано усиленное патрулирование охотничьих угодий автономного округа в местах с концентрацией боровой дичи с привлечением сотрудников правоохранительных органов (УМВД, Росгвардия), производственных охотничьих инспекторов, инспекторов отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов Нижнеобского управления Федерального агентства по рыболовству», — говорится в сообщении. Итоги проведенной операции будут озвучены в конце октября. До 27 числа их опубликуют на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полиция задержала с поличным браконьера. 42-летнии житель Нягани занимался незаконной охотой на глухарей. Выйти на браконьера помог сотрудник районного Природнадзора.