В ХМАО полиция задержала с поличным браконьера

Мужчину в лесу заметил сотрудник Природнадзора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полицейские Нягани задержали 42-летнего жителя города, который занимался незаконной охотой на глухарей. Выйти на браконьера им помог сотрудник районного Природнадзора, который заметил мужчину в лесу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«В полицию Нягани с заявлением о браконьерстве на территории зоны с ограничением охоты обратился сотрудник Октябрьского отдела Природнадзора. Прибывшие полицейские в полутора километрах от автомобильной дороги „Нягань — Унъюган“ задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Нягани. У злоумышленника обнаружены 2 туши самок глухаря, охотничье ружье и патроны к нему, а также пневматическое оружие», — сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, мужчина намеренно выехал на охоту, а до момента задержания успел нанести ущерб экосистеме Югры на 60 тысяч рублей. Сейчас на браконьера возбуждено уголовное дело по признакам 1 части статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Самого фигуранта оставили на свободе с обязательством явиться на суд.