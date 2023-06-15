15 июня 2023

В ХМАО полиция задержала с поличным браконьера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, приговор суда, полиция, суд, судебное дело
Мужчину в лесу заметил сотрудник Природнадзора Фото:

Полицейские Нягани задержали 42-летнего жителя города, который занимался незаконной охотой на глухарей. Выйти на браконьера им помог сотрудник районного Природнадзора, который заметил мужчину в лесу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«В полицию Нягани с заявлением о браконьерстве на территории зоны с ограничением охоты обратился сотрудник Октябрьского отдела Природнадзора. Прибывшие полицейские в полутора километрах от автомобильной дороги „Нягань — Унъюган“ задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Нягани. У злоумышленника обнаружены 2 туши самок глухаря, охотничье ружье и патроны к нему, а также пневматическое оружие», — сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, мужчина намеренно выехал на охоту, а до момента задержания успел нанести ущерб экосистеме Югры на 60 тысяч рублей. Сейчас на браконьера возбуждено уголовное дело по признакам 1 части статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Самого фигуранта оставили на свободе с обязательством явиться на суд.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские Нягани задержали 42-летнего жителя города, который занимался незаконной охотой на глухарей. Выйти на браконьера им помог сотрудник районного Природнадзора, который заметил мужчину в лесу. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО. «В полицию Нягани с заявлением о браконьерстве на территории зоны с ограничением охоты обратился сотрудник Октябрьского отдела Природнадзора. Прибывшие полицейские в полутора километрах от автомобильной дороги „Нягань — Унъюган“ задержали подозреваемого — 42-летнего жителя Нягани. У злоумышленника обнаружены 2 туши самок глухаря, охотничье ружье и патроны к нему, а также пневматическое оружие», — сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, мужчина намеренно выехал на охоту, а до момента задержания успел нанести ущерб экосистеме Югры на 60 тысяч рублей. Сейчас на браконьера возбуждено уголовное дело по признакам 1 части статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Самого фигуранта оставили на свободе с обязательством явиться на суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...