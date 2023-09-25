25 сентября 2023

Когда в Свердловской области появится вакцина от ковида

В конце октября в Свердловскую область завезут «Спутник V»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детская вакцина Гам-Ковид-Вак-М (Спутник-М) от коронавирусной инфекции среди детей поступила на Областной аптечный склад. Челябинск, вакцина, коронавирус, covid, ковид, областной аптечный склад, оас, гам ковид вак м, детская вакцина, спутник м
В этот раз «Гам-КОВИД-Вак» будут приобретать за счет областного бюджета Фото:

В конце октября в Свердловскую область поступит вакцина «Спутник V», однако ее будут отдавать тем, кто ни разу не прививался, не болел и входит в группу риска. С такой информацией в «Интерфаксе» выступил и. о. главного врача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Харитонов.

«Поступление вакцины ожидается во второй половине октября. Это будет „Спутник V“. Вакцина будет приобретаться за счет денег областного бюджета, в этом году поставок федеральных не будет. Это установка по всей территории России. Вакцинация будет проводиться гражданам, которые ни разу не прививались и не болели, а также людям с ослабленной иммунной системой, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания», — сообщил Харитов на пресс-конференции.

Также он уточнил, что на сегодня в аптечной сети и на рынке появилась новая вакцина «Конвасэл», которая произведена в прошлом году в России и уже прошла испытания. «Она обеспечивает поствакцинальную защиту за счет содержащегося в ней белка. Вакцина рекомбинантная, стоимость ее от 500 до 600 рублей. Сам еще пока в аптеках не видел, но поставщики говорят, что вакцина появилась», — уточнил врач и добавил, что массовой вакцинации от коронавируса, как это было в 2021 году, не будет.

В период с 11 по 17 сентября Свердловская область заняла четвертое место по количеству заболевших коронавирусом. Всего зафиксировано 310 человек, двое умерло.

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В конце октября в Свердловскую область поступит вакцина «Спутник V», однако ее будут отдавать тем, кто ни разу не прививался, не болел и входит в группу риска. С такой информацией в «Интерфаксе» выступил и. о. главного врача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Харитонов. «Поступление вакцины ожидается во второй половине октября. Это будет „Спутник V“. Вакцина будет приобретаться за счет денег областного бюджета, в этом году поставок федеральных не будет. Это установка по всей территории России. Вакцинация будет проводиться гражданам, которые ни разу не прививались и не болели, а также людям с ослабленной иммунной системой, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания», — сообщил Харитов на пресс-конференции. Также он уточнил, что на сегодня в аптечной сети и на рынке появилась новая вакцина «Конвасэл», которая произведена в прошлом году в России и уже прошла испытания. «Она обеспечивает поствакцинальную защиту за счет содержащегося в ней белка. Вакцина рекомбинантная, стоимость ее от 500 до 600 рублей. Сам еще пока в аптеках не видел, но поставщики говорят, что вакцина появилась», — уточнил врач и добавил, что массовой вакцинации от коронавируса, как это было в 2021 году, не будет. В период с 11 по 17 сентября Свердловская область заняла четвертое место по количеству заболевших коронавирусом. Всего зафиксировано 310 человек, двое умерло.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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