Педиатр раскрыл число свердловских детей, у которых ухудшилось зрение

Каждый четвертый свердловский подросток имеет болезни глаз

27 сентября 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Число детей с болезнями глаз растет уже пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области у каждого четвертого подростка фиксируют ухудшение зрения. Об этом заявила главный педиатр региона Любовь Малямова. «У детей до 14 лет мы регистрируем 150 случаев на каждую тысячу обследованных. У подростков в возрасте 15-17 лет показатель достигает уже 250 человек на тысячу обследованных», — сказала Малямова в эфире ОТВ. По словам Малямовой, врачи не могут повлиять на ситуацию. Число детей с патологией глаз растет уже на протяжении пяти лет. Причины такой тенденции она не уточнила.

В Свердловской области у каждого четвертого подростка фиксируют ухудшение зрения. Об этом заявила главный педиатр региона Любовь Малямова. «У детей до 14 лет мы регистрируем 150 случаев на каждую тысячу обследованных. У подростков в возрасте 15-17 лет показатель достигает уже 250 человек на тысячу обследованных», — сказала Малямова в эфире ОТВ. По словам Малямовой, врачи не могут повлиять на ситуацию. Число детей с патологией глаз растет уже на протяжении пяти лет. Причины такой тенденции она не уточнила.