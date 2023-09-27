Педиатр раскрыл число свердловских детей, у которых ухудшилось зрение

Число детей с болезнями глаз растет уже пять лет
В Свердловской области у каждого четвертого подростка фиксируют ухудшение зрения. Об этом заявила главный педиатр региона Любовь Малямова.
«У детей до 14 лет мы регистрируем 150 случаев на каждую тысячу обследованных. У подростков в возрасте 15-17 лет показатель достигает уже 250 человек на тысячу обследованных», — сказала Малямова в эфире ОТВ.
По словам Малямовой, врачи не могут повлиять на ситуацию. Число детей с патологией глаз растет уже на протяжении пяти лет. Причины такой тенденции она не уточнила.
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