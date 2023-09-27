Педиатр раскрыл число свердловских детей, у которых ухудшилось зрение

Каждый четвертый свердловский подросток имеет болезни глаз
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Число детей с болезнями глаз растет уже пять лет Фото:

В Свердловской области у каждого четвертого подростка фиксируют ухудшение зрения. Об этом заявила главный педиатр региона Любовь Малямова.

«У детей до 14 лет мы регистрируем 150 случаев на каждую тысячу обследованных. У подростков в возрасте 15-17 лет показатель достигает уже 250 человек на тысячу обследованных», — сказала Малямова в эфире ОТВ.

По словам Малямовой, врачи не могут повлиять на ситуацию. Число детей с патологией глаз растет уже на протяжении пяти лет. Причины такой тенденции она не уточнила.

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В Свердловской области у каждого четвертого подростка фиксируют ухудшение зрения. Об этом заявила главный педиатр региона Любовь Малямова. «У детей до 14 лет мы регистрируем 150 случаев на каждую тысячу обследованных. У подростков в возрасте 15-17 лет показатель достигает уже 250 человек на тысячу обследованных», — сказала Малямова в эфире ОТВ. По словам Малямовой, врачи не могут повлиять на ситуацию. Число детей с патологией глаз растет уже на протяжении пяти лет. Причины такой тенденции она не уточнила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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