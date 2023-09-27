В Екатеринбурге из-за работ по благоустройству закрыли движение по улице

27 сентября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Движение будет закрыто до 15 ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Движение машин по улице Автономных Республик в Екатеринбурге будет закрыто до 15 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На участке благоустраивают территорию. Ранее дорога была закрыта до 30 сентября. «Внимание! Строители продлили сроки закрытия движения машин по улице Автономных Республик и переулку Федорова с 30 сентября по 15 ноября. На участке благоустраивают территорию», — пишет пресс-служба мэрии на официальном сайте. Объехать зону перекрытия можно по улицам Шаумяна, Хасановская и Обувщиков. При этом схема движения общественного транспорта не изменится, добавили в пресс-службе мэрии.

Движение машин по улице Автономных Республик в Екатеринбурге будет закрыто до 15 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На участке благоустраивают территорию. Ранее дорога была закрыта до 30 сентября. «Внимание! Строители продлили сроки закрытия движения машин по улице Автономных Республик и переулку Федорова с 30 сентября по 15 ноября. На участке благоустраивают территорию», — пишет пресс-служба мэрии на официальном сайте. Объехать зону перекрытия можно по улицам Шаумяна, Хасановская и Обувщиков. При этом схема движения общественного транспорта не изменится, добавили в пресс-службе мэрии.