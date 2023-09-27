В Екатеринбурге из-за работ по благоустройству закрыли движение по улице

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Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, запрещающие знаки, проезд закрыт, ремонт дороги, ул мальцева
Движение будет закрыто до 15 ноября (архивное фото) Фото:

Движение машин по улице Автономных Республик в Екатеринбурге будет закрыто до 15 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На участке благоустраивают территорию. Ранее дорога была закрыта до 30 сентября.

«Внимание! Строители продлили сроки закрытия движения машин по улице Автономных Республик и переулку Федорова с 30 сентября по 15 ноября. На участке благоустраивают территорию», — пишет пресс-служба мэрии на официальном сайте.

Объехать зону перекрытия можно по улицам Шаумяна, Хасановская и Обувщиков. При этом схема движения общественного транспорта не изменится, добавили в пресс-службе мэрии.

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Движение машин по улице Автономных Республик в Екатеринбурге будет закрыто до 15 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. На участке благоустраивают территорию. Ранее дорога была закрыта до 30 сентября. «Внимание! Строители продлили сроки закрытия движения машин по улице Автономных Республик и переулку Федорова с 30 сентября по 15 ноября. На участке благоустраивают территорию», — пишет пресс-служба мэрии на официальном сайте. Объехать зону перекрытия можно по улицам Шаумяна, Хасановская и Обувщиков. При этом схема движения общественного транспорта не изменится, добавили в пресс-службе мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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