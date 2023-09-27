Матвиенко пообещала учесть мнение ХМАО при разработке законов о недропользовании

Председатель СФ РФ Валентина Матвиенко пообещала учесть мнение ХМАО при разработке законов о недропользовании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой пообещала учесть мнение Югры при создании нормативной базы по развитию недропользования. Видео опубликовано в telegram-канале окружных властей «Югра Z Официально».

«Очень важно мнение регионов, особенно от земли, что надо делать. Мы всегда стараемся, когда занимаемся разработкой проектов законов либо сопровождением, учитывать мнение субъектов. И мне будет очень интересно ваша точка зрения, на что обратить внимание, что учесть, как усовершенствовать этот законопроект. Но развивать законодательство в этом направлении, безусловно, надо. Ваше мнение как опытного и губернатора, и политика, очень ценно», — подчеркнула Матвиенко в ходе рабочей встречи.

Комарова отметила, что обратила внимание на один материал, касающийся недропользования и геологоразведки. «Рада тому обстоятельству, что совпадают позиции и с экспертами, и с депутатами, членами Совета Федерации о необходимости развития законодательства в этой области. Очень рассчитываю на то, что дадите команду подключиться сенаторам, на то, чтобы мы разработали такие решения правовые, которые сразу будут всеми восприняты и повлияют на повышение эффективности использования природных богатств нашей страны», — поделилась глава Югры.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО предложила вернуть право распоряжаться месторождениями регионам. Она заявила, что считает целесообразным передать полномочия регионам по распоряжению участками недр с запасами до одного миллиона тонн и ресурсами до трех миллионов тонн по нефти.