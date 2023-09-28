Глава Минстроя Файзуллин: инфраструктурные проекты РФ решатся за пять лет

28 сентября 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Ирек Файзуллин не исключил, что бюджет на строительство еще поменяется Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Ряд инфраструктурных проектов России будет реализован в пятилетний период из-за перераспределения расходов бюджета на 2024 год и плановые 2025, 2026 годы. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, отвечая на вопрос URA.RU на Московском финансовом форуме. «Сформирована программа реализации по всем направлениям. Сегодня бюджет в первом чтении внесен. Конечно, он на площадке Госдумы еще будет совершенствоваться и корректироваться. Поэтому комплексно в целом средств на капитальное вложение меньше не стало. Есть изменения по некоторым программам, которые перенесены, поэтому мы считаем, что в пятилетке те задачи, которые поставлены, все равно будут решаться», — сказал Ирек Файзуллин. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2024, плановый период 2025-26 годов, в 2024 году расходы в разделе «Национальная экономика» на часть инфраструктурных проектов сократятся. В частности сокращение на 11,7 млрд рублей коснется проектов по развитию Дальнего Востока. Среди инфраструктурных проектов важное место занимает развитие Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин подчеркивал необходимость господдержки дальневосточных программ и призывал к их увеличению. Для бизнеса и жителей важны транспортные проекты, такие как Севморпуть, БАМ, Транссиб, Тихоокеанская железная дорога, новый порт на побережье Охотского моря. Президент РФ заверил, что Дальний Восток в перспективе соединит с Центральной Россией скоростная автомагистраль Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ряд инфраструктурных проектов России будет реализован в пятилетний период из-за перераспределения расходов бюджета на 2024 год и плановые 2025, 2026 годы. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, отвечая на вопрос URA.RU на Московском финансовом форуме. «Сформирована программа реализации по всем направлениям. Сегодня бюджет в первом чтении внесен. Конечно, он на площадке Госдумы еще будет совершенствоваться и корректироваться. Поэтому комплексно в целом средств на капитальное вложение меньше не стало. Есть изменения по некоторым программам, которые перенесены, поэтому мы считаем, что в пятилетке те задачи, которые поставлены, все равно будут решаться», — сказал Ирек Файзуллин. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2024, плановый период 2025-26 годов, в 2024 году расходы в разделе «Национальная экономика» на часть инфраструктурных проектов сократятся. В частности сокращение на 11,7 млрд рублей коснется проектов по развитию Дальнего Востока. Среди инфраструктурных проектов важное место занимает развитие Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин подчеркивал необходимость господдержки дальневосточных программ и призывал к их увеличению. Для бизнеса и жителей важны транспортные проекты, такие как Севморпуть, БАМ, Транссиб, Тихоокеанская железная дорога, новый порт на побережье Охотского моря. Президент РФ заверил, что Дальний Восток в перспективе соединит с Центральной Россией скоростная автомагистраль