В Финляндии признали зависимость от России

В ближайшее время Финляндия не сможет отказаться от поставок ядерного топлива из РоссииФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Финляндия признала полную зависимость от российского ядерного топлива. Так, местная АЭС «Ловииса» до сих пор получает топливо только из России. Об этом сообщил исполнительный вице-президент подразделения атомной энергетики Fortum Петра Лундстрем.
«Россия является крупным игроком во всей этой цепочке поставок [ядерного] топлива. Как поставщик урана, при обогащении, конверсии. И это также относится к другим западным атомным электростанциям», — заявил Лундстрем изданию Helsingin Sanomat. Он отметил, что зависимость Финляндии от России максимально сократится тогда, когда АЭС «Ловииса» начнет закупать топливо на Западе.
Два ядерных реактора советского производства, расположенных в Ловийсе, производят 10% электроэнергии, потребляемой в Финляндии. Финская государственная энергетическая компания Fortum до сих пор не нашла другого поставщика. Контракт на поставку топлива из России рассчитан до 2027 года по одному реактору и до 2030 года по другому.
В компании заявили, что риск прекращения поставок топлива из России находится под контролем. При этом переход с российского ядерного топлива на западное может занять несколько лет.
Финляндия признала полную зависимость от российского ядерного топлива. Так, местная АЭС «Ловииса» до сих пор получает топливо только из России. Об этом сообщил исполнительный вице-президент подразделения атомной энергетики Fortum Петра Лундстрем. «Россия является крупным игроком во всей этой цепочке поставок [ядерного] топлива. Как поставщик урана, при обогащении, конверсии. И это также относится к другим западным атомным электростанциям», — заявил Лундстрем изданию Helsingin Sanomat. Он отметил, что зависимость Финляндии от России максимально сократится тогда, когда АЭС «Ловииса» начнет закупать топливо на Западе. Два ядерных реактора советского производства, расположенных в Ловийсе, производят 10% электроэнергии, потребляемой в Финляндии. Финская государственная энергетическая компания Fortum до сих пор не нашла другого поставщика. Контракт на поставку топлива из России рассчитан до 2027 года по одному реактору и до 2030 года по другому. В компании заявили, что риск прекращения поставок топлива из России находится под контролем. При этом переход с российского ядерного топлива на западное может занять несколько лет. Ранее на Украине признали зависимость от российского газа. Киев также недоволен тем, что страны ЕС и НАТО не стремятся к полному отказу от газа из России. Канцлер Германии выразил надежду на то, что Казахстан поможет Германии стать более независимой от поставок российских энергетических ресурсов, передает Pravda.Ru.