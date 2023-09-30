В Финляндии признали зависимость от России

Helsingin Sanomat: РФ остается крупнейшим поставщиком ядерного топлива Финляндии

В ближайшее время Финляндия не сможет отказаться от поставок ядерного топлива из России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Финляндия признала полную зависимость от российского ядерного топлива. Так, местная АЭС «Ловииса» до сих пор получает топливо только из России. Об этом сообщил исполнительный вице-президент подразделения атомной энергетики Fortum Петра Лундстрем.

«Россия является крупным игроком во всей этой цепочке поставок [ядерного] топлива. Как поставщик урана, при обогащении, конверсии. И это также относится к другим западным атомным электростанциям», — заявил Лундстрем изданию Helsingin Sanomat . Он отметил, что зависимость Финляндии от России максимально сократится тогда, когда АЭС «Ловииса» начнет закупать топливо на Западе.

Два ядерных реактора советского производства, расположенных в Ловийсе, производят 10% электроэнергии, потребляемой в Финляндии. Финская государственная энергетическая компания Fortum до сих пор не нашла другого поставщика. Контракт на поставку топлива из России рассчитан до 2027 года по одному реактору и до 2030 года по другому.

В компании заявили, что риск прекращения поставок топлива из России находится под контролем. При этом переход с российского ядерного топлива на западное может занять несколько лет.

Ранее на Украине признали зависимость от российского газа. Киев также недоволен тем, что страны ЕС и НАТО не стремятся к полному отказу от газа из России. Канцлер Германии выразил надежду на то, что Казахстан поможет Германии стать более независимой от поставок российских энергетических ресурсов, передает Pravda.Ru.