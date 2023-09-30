В Екатеринбурге толпа избила мужчину

После драки пострадавшего госпитализировали, сообщила очевидеца
В Екатеринбурге в ночь на 1 октября толпа избила мужчину возле дома на улице Селькоровской, 100/1. Пострадавшего госпитализировали, сообщила очевидица происходящего.
«Не знаю, из-за чего был конфликт, в какой-то момент толпа начала запинывать мужчину. Мы крикнули, они разбежались, но мужчина уже лежал. Я вызывала полицию, скорую. Приехала реанимация, забрала его», — передает слова очевидицы Е1.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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