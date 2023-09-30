30 сентября 2023
29 сентября 2023

В Екатеринбурге толпа избила мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
После драки пострадавшего госпитализировали, сообщила очевидеца Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 1 октября толпа избила мужчину возле дома на улице Селькоровской, 100/1. Пострадавшего госпитализировали, сообщила очевидица происходящего.

«Не знаю, из-за чего был конфликт, в какой-то момент толпа начала запинывать мужчину. Мы крикнули, они разбежались, но мужчина уже лежал. Я вызывала полицию, скорую. Приехала реанимация, забрала его», — передает слова очевидицы Е1.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге в ночь на 1 октября толпа избила мужчину возле дома на улице Селькоровской, 100/1. Пострадавшего госпитализировали, сообщила очевидица происходящего. «Не знаю, из-за чего был конфликт, в какой-то момент толпа начала запинывать мужчину. Мы крикнули, они разбежались, но мужчина уже лежал. Я вызывала полицию, скорую. Приехала реанимация, забрала его», — передает слова очевидицы Е1. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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