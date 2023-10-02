В Свердловской области сбили беременную женщину с ребенком

02 октября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Женщине удалось сохранить плод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) 2 октября Ford Focus сбил мать с двухлетним ребенком на пешеходном переходе. Женщина оказалась беременной. «На момент осмотра угрозы для плода нет. С переломами госпитализирована в травматологическое отделение», — сказали в УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что двухлетний ребенок женщины не пострадал. Мальчика после осмотра медики отправили домой. Водителя Ford Focus, 44-летнего мужчину, задержали. Также на него составили протокол за полтора десятка неоплаченных штрафов.

В Артемовском (Свердловская область) 2 октября Ford Focus сбил мать с двухлетним ребенком на пешеходном переходе. Женщина оказалась беременной. «На момент осмотра угрозы для плода нет. С переломами госпитализирована в травматологическое отделение», — сказали в УГИБДД по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что двухлетний ребенок женщины не пострадал. Мальчика после осмотра медики отправили домой. Водителя Ford Focus, 44-летнего мужчину, задержали. Также на него составили протокол за полтора десятка неоплаченных штрафов.