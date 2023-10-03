Силуанов: все нужды СВО будут профинансированы

03 октября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов высказался о проекте бюджета РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Проект российского бюджета, накануне внесенный в Госдуму, учитывает все потребности Минобороны РФ и позволит обеспечить все нужды СВО. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». «Запланированные ресурсы на следующий год позволяют обеспечить все задачи СВО», — сказал Антон Силуанов. Трансляция слушания ведется в telegram-канале Совета Федерации. Кроме того, отметил министр, приоритетами российского бюджетам являются обороноспособность и поддержка военных, участвующих в СВО.

Проект российского бюджета, накануне внесенный в Госдуму, учитывает все потребности Минобороны РФ и позволит обеспечить все нужды СВО. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». «Запланированные ресурсы на следующий год позволяют обеспечить все задачи СВО», — сказал Антон Силуанов. Трансляция слушания ведется в telegram-канале Совета Федерации. Кроме того, отметил министр, приоритетами российского бюджетам являются обороноспособность и поддержка военных, участвующих в СВО.