Силуанов: все нужды СВО будут профинансированы

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Антон Силуанов высказался о проекте бюджета РФ Фото:

Проект российского бюджета, накануне внесенный в Госдуму, учитывает все потребности Минобороны РФ и позволит обеспечить все нужды СВО. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

«Запланированные ресурсы на следующий год позволяют обеспечить все задачи СВО», — сказал Антон Силуанов. Трансляция слушания ведется в telegram-канале Совета Федерации. Кроме того, отметил министр, приоритетами российского бюджетам являются обороноспособность и поддержка военных, участвующих в СВО.

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Проект российского бюджета, накануне внесенный в Госдуму, учитывает все потребности Минобороны РФ и позволит обеспечить все нужды СВО. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». «Запланированные ресурсы на следующий год позволяют обеспечить все задачи СВО», — сказал Антон Силуанов. Трансляция слушания ведется в telegram-канале Совета Федерации. Кроме того, отметил министр, приоритетами российского бюджетам являются обороноспособность и поддержка военных, участвующих в СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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