Силуанов: все нужды СВО будут профинансированы

Антон Силуанов высказался о проекте бюджета РФ
Проект российского бюджета, накануне внесенный в Госдуму, учитывает все потребности Минобороны РФ и позволит обеспечить все нужды СВО. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
«Запланированные ресурсы на следующий год позволяют обеспечить все задачи СВО», — сказал Антон Силуанов. Трансляция слушания ведется в telegram-канале Совета Федерации. Кроме того, отметил министр, приоритетами российского бюджетам являются обороноспособность и поддержка военных, участвующих в СВО.
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