Свердловские бизнесмены стали чаще экспортировать ювелирку и вышли на Африку

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За границей стали востребованы украшения уральских мастеров Фото:

За последний год экспорт товаров из Свердловской области в зарубежные страны вырос на 10-11%. Среди новых трендов — продажа за границу предметов роскоши и выход на рынок Африки. Об этом заявил министр инвестиций Свердловской области Вадим Третьяков на церемонии награждения победителей премии «Экспортер года», передает корреспондент URA.RU.

«География экспорта расширилась глобально, бизнесмены переориентировались с Запада на Восток — Китай, Вьетнам, Индия, Иран. Видим большой потенциал в Африке — богатый континент с большими перспективами, но там нас немного опередили китайцы, поэтому сейчас ищем нишу. Из новых товаров, которые экспортируют свердловские предприниматели за границу — предметы искусства и роскоши», — отметил Третьяков.

Интерес к Африке связывают с геополитическими изменениями. Влияние США на континент ослабевает, в то время как влияние России растет. Под предметами роскоши же подразумеваются ювелирные изделия от уральских мастеров, в том числе ручной работы.

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За последний год экспорт товаров из Свердловской области в зарубежные страны вырос на 10-11%. Среди новых трендов — продажа за границу предметов роскоши и выход на рынок Африки. Об этом заявил министр инвестиций Свердловской области Вадим Третьяков на церемонии награждения победителей премии «Экспортер года», передает корреспондент URA.RU. «География экспорта расширилась глобально, бизнесмены переориентировались с Запада на Восток — Китай, Вьетнам, Индия, Иран. Видим большой потенциал в Африке — богатый континент с большими перспективами, но там нас немного опередили китайцы, поэтому сейчас ищем нишу. Из новых товаров, которые экспортируют свердловские предприниматели за границу — предметы искусства и роскоши», — отметил Третьяков. Интерес к Африке связывают с геополитическими изменениями. Влияние США на континент ослабевает, в то время как влияние России растет. Под предметами роскоши же подразумеваются ювелирные изделия от уральских мастеров, в том числе ручной работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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