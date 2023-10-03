Свердловские бизнесмены стали чаще экспортировать ювелирку и вышли на Африку

03 октября 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

За границей стали востребованы украшения уральских мастеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За последний год экспорт товаров из Свердловской области в зарубежные страны вырос на 10-11%. Среди новых трендов — продажа за границу предметов роскоши и выход на рынок Африки. Об этом заявил министр инвестиций Свердловской области Вадим Третьяков на церемонии награждения победителей премии «Экспортер года», передает корреспондент URA.RU. «География экспорта расширилась глобально, бизнесмены переориентировались с Запада на Восток — Китай, Вьетнам, Индия, Иран. Видим большой потенциал в Африке — богатый континент с большими перспективами, но там нас немного опередили китайцы, поэтому сейчас ищем нишу. Из новых товаров, которые экспортируют свердловские предприниматели за границу — предметы искусства и роскоши», — отметил Третьяков. Интерес к Африке связывают с геополитическими изменениями. Влияние США на континент ослабевает, в то время как влияние России растет. Под предметами роскоши же подразумеваются ювелирные изделия от уральских мастеров, в том числе ручной работы.

За последний год экспорт товаров из Свердловской области в зарубежные страны вырос на 10-11%. Среди новых трендов — продажа за границу предметов роскоши и выход на рынок Африки. Об этом заявил министр инвестиций Свердловской области Вадим Третьяков на церемонии награждения победителей премии «Экспортер года», передает корреспондент URA.RU. «География экспорта расширилась глобально, бизнесмены переориентировались с Запада на Восток — Китай, Вьетнам, Индия, Иран. Видим большой потенциал в Африке — богатый континент с большими перспективами, но там нас немного опередили китайцы, поэтому сейчас ищем нишу. Из новых товаров, которые экспортируют свердловские предприниматели за границу — предметы искусства и роскоши», — отметил Третьяков. Интерес к Африке связывают с геополитическими изменениями. Влияние США на континент ослабевает, в то время как влияние России растет. Под предметами роскоши же подразумеваются ювелирные изделия от уральских мастеров, в том числе ручной работы.