03 октября 2023

Мэр из ХМАО вступила в должность после переизбрания

В Радужном прошла инаугурация главы города Натальи Гулиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, кацай андрей, выборы мэра, голосование
Депутаты городской думы Радужного проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной Фото:

Глава города Радужного Наталья Гулина вступила в должность после переизбрания. 4 октября мэр произнесла присягу на инаугурации. Трансляция мероприятия велась на официальной странице Гулиной «ВКонтакте».

«Вступая в должность главы муниципального образования, перед лицом жителей города клянусь добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и устава города Радужного, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, приложить все усилия для дальнейшего процветания города Радужный и благополучия всех его жителей», — пообещала Гулина в клятве. После речи мэр подписала постановление о вступлении в должность главы города.

Ранее URA.RU писало о том, что депутаты городской думы Радужного (ХМАО) проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной. Свои голоса за нее отдали 17 из 19 депутатов.

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Глава города Радужного Наталья Гулина вступила в должность после переизбрания. 4 октября мэр произнесла присягу на инаугурации. Трансляция мероприятия велась на официальной странице Гулиной «ВКонтакте». «Вступая в должность главы муниципального образования, перед лицом жителей города клянусь добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и устава города Радужного, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, приложить все усилия для дальнейшего процветания города Радужный и благополучия всех его жителей», — пообещала Гулина в клятве. После речи мэр подписала постановление о вступлении в должность главы города. Ранее URA.RU писало о том, что депутаты городской думы Радужного (ХМАО) проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной. Свои голоса за нее отдали 17 из 19 депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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