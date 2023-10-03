Мэр из ХМАО вступила в должность после переизбрания

В Радужном прошла инаугурация главы города Натальи Гулиной

04 октября 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Депутаты городской думы Радужного проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Радужного Наталья Гулина вступила в должность после переизбрания. 4 октября мэр произнесла присягу на инаугурации. Трансляция мероприятия велась на официальной странице Гулиной «ВКонтакте». «Вступая в должность главы муниципального образования, перед лицом жителей города клянусь добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и устава города Радужного, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, приложить все усилия для дальнейшего процветания города Радужный и благополучия всех его жителей», — пообещала Гулина в клятве. После речи мэр подписала постановление о вступлении в должность главы города. Ранее URA.RU писало о том, что депутаты городской думы Радужного (ХМАО) проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной. Свои голоса за нее отдали 17 из 19 депутатов.

Глава города Радужного Наталья Гулина вступила в должность после переизбрания. 4 октября мэр произнесла присягу на инаугурации. Трансляция мероприятия велась на официальной странице Гулиной «ВКонтакте». «Вступая в должность главы муниципального образования, перед лицом жителей города клянусь добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и устава города Радужного, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, приложить все усилия для дальнейшего процветания города Радужный и благополучия всех его жителей», — пообещала Гулина в клятве. После речи мэр подписала постановление о вступлении в должность главы города. Ранее URA.RU писало о том, что депутаты городской думы Радужного (ХМАО) проголосовали за продление полномочий мэра Натальи Гулиной. Свои голоса за нее отдали 17 из 19 депутатов.