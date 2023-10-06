В Британии сделали неожиданное заявление по поводу Крыма

The Guardian: Байден должен прекратить поощрять захват Крыма Украиной

07 октября 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

США выступают против захвата Крыма Украиной, пишет Guardian Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден не должен поддерживать притязания Киева на Крым. Об этом написал обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм. Он отметил, что для Штатов главное сохранить суверенитет Украины, так как это позволит удерживать войска РФ подальше от территории НАТО. «В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки украинской попытки занять Крым <…> Возвращение Крыма — маловероятная перспектива», — говорится в материале . Автор статьи отметил, что сохранение суверенитета Украины важно для США, так как помогает удерживать войска РФ «подальше от территории НАТО». По мнению Вертхайма, американская поддержка находится под вопросом. Отсутствие результатов у Украины в контрнаступлении портит ей еще больше положение. По словам автора, подход США, где они отправляют вооружение ВСУ «столько, сколько потребуется», уже неактуален. Вашингтон больше не будет вестись на манипуляции Киева в его территориальных претензиях. Ранее украинский политолог Вадим Карасев сообщил, что Запад не заставит РФ уйти из Крыма и не сможет полностью победить, передает Pravda.ru. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что большинство жителей Крыма считают себя русскими, а идея возврата полуострова под контроль Украины иллюзорна, передает RT . B The Times сообщили, что план Украины по захвату Крыма провальный по многим причинам. Цели по массированным артобстрелам полуострова Киев достичь не сможет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден не должен поддерживать притязания Киева на Крым. Об этом написал обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм. Он отметил, что для Штатов главное сохранить суверенитет Украины, так как это позволит удерживать войска РФ подальше от территории НАТО. «В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки украинской попытки занять Крым <…> Возвращение Крыма — маловероятная перспектива», — говорится в материале. Автор статьи отметил, что сохранение суверенитета Украины важно для США, так как помогает удерживать войска РФ «подальше от территории НАТО». По мнению Вертхайма, американская поддержка находится под вопросом. Отсутствие результатов у Украины в контрнаступлении портит ей еще больше положение. По словам автора, подход США, где они отправляют вооружение ВСУ «столько, сколько потребуется», уже неактуален. Вашингтон больше не будет вестись на манипуляции Киева в его территориальных претензиях. Ранее украинский политолог Вадим Карасев сообщил, что Запад не заставит РФ уйти из Крыма и не сможет полностью победить, передает Pravda.ru. Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что большинство жителей Крыма считают себя русскими, а идея возврата полуострова под контроль Украины иллюзорна, передает RT. B The Times сообщили, что план Украины по захвату Крыма провальный по многим причинам. Цели по массированным артобстрелам полуострова Киев достичь не сможет.