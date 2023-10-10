В Екатеринбурге в квартире нашли мертвым преподавателя университета 10 октября 2023 в 22:24 Размер текста - 17 + Труп мужчины нашли в квартире на улице Луначарского в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в квартире дома на улице Луначарского нашли мертвым 59-летнего преподавателя Уральского государственного аграрного университета Игоря Олейника. Об этом рассказали соседи мужчины. «Мы сразу предположили, что мог случиться инсульт или инфаркт. Мужчины-соседи сами не выдержали и вскрыли квартиру, Игоря Петровича нашли мертвым», — передает слова соседа Е1. Труп мужчины нашли днем 10 октября. Олейник преподавал в аграрном университете культуру речи и деловые коммуникации на кафедре иностранных языков. В 2021 году преподаватель был награжден за подготовку высококвалифицированных специалистов. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что на место приезжал участковый, он опросил жителей дома и начал устанавливать родственников собственника квартиры. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, на момент публикации новости ответ не поступил. В Екатеринбурге в квартире дома на улице Луначарского нашли мертвым 59-летнего преподавателя Уральского государственного аграрного университета Игоря Олейника. Об этом рассказали соседи мужчины. «Мы сразу предположили, что мог случиться инсульт или инфаркт. Мужчины-соседи сами не выдержали и вскрыли квартиру, Игоря Петровича нашли мертвым», — передает слова соседа Е1. Труп мужчины нашли днем 10 октября. Олейник преподавал в аграрном университете культуру речи и деловые коммуникации на кафедре иностранных языков. В 2021 году преподаватель был награжден за подготовку высококвалифицированных специалистов. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу пояснили, что на место приезжал участковый, он опросил жителей дома и начал устанавливать родственников собственника квартиры. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, на момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям