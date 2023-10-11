11 октября 2023

Власти США обвинили Microsoft в неуплате 28 млрд долларов налогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Microsoft с этими подсчетами не согласилась Фото:

Налогового управления США заявило о неуплате компанией Microsoft налогов на сумму 28,9 млрд долларов. Соответствующее уведомление уже получено руководством компании. При этом Microsoft с этими подсчетами не согласилась.

«Microsoft не согласна с этими предложенными изменениями и будет подавать апелляцию в IRS. Этот процесс, как ожидается, займет несколько лет», — заявила компания, передает AFP.

Уточняется, что речь идет о распределении прибыли между юрисдикциями в разных странах с 2004-го по 2013-й год. Представители Microsoft заявили, что с 2004 года выплатили налоги в размере 67 млрд долларов. В компании заверили, что при подсчетах не учтены ранее отправленные 10 млрд долларов.

Ранее Microsoft заявила, что планирует прекратить продление лицензии компаниям из РФ после 30 сентября 2023 года. Уведомление организациям было направлено за 60 дней до отключения программ.

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Налогового управления США заявило о неуплате компанией Microsoft налогов на сумму 28,9 млрд долларов. Соответствующее уведомление уже получено руководством компании. При этом Microsoft с этими подсчетами не согласилась. «Microsoft не согласна с этими предложенными изменениями и будет подавать апелляцию в IRS. Этот процесс, как ожидается, займет несколько лет», — заявила компания, передает AFP. Уточняется, что речь идет о распределении прибыли между юрисдикциями в разных странах с 2004-го по 2013-й год. Представители Microsoft заявили, что с 2004 года выплатили налоги в размере 67 млрд долларов. В компании заверили, что при подсчетах не учтены ранее отправленные 10 млрд долларов. Ранее Microsoft заявила, что планирует прекратить продление лицензии компаниям из РФ после 30 сентября 2023 года. Уведомление организациям было направлено за 60 дней до отключения программ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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