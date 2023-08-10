Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям

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Подписки на Microsoft не будут работать после 30 сентября Фото:
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Корпорация Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября. Это следует их технического письма Microsoft Online Services.

«Направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», — говорится в письме. Его приводит информационно-аналитического агентства TelecomDaily в своем telegram-канале.

Такие ограничения были связаны с тем, что страны Запада ранее ввели против России санкции. Они затруднили оплату подписок на иностранные сервисы.

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Корпорация Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября. Это следует их технического письма Microsoft Online Services. «Направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», — говорится в письме. Его приводит информационно-аналитического агентства TelecomDaily в своем telegram-канале. Такие ограничения были связаны с тем, что страны Запада ранее ввели против России санкции. Они затруднили оплату подписок на иностранные сервисы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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