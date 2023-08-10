Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям 10 августа 2023 в 16:49 Размер текста - 17 + Подписки на Microsoft не будут работать после 30 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Корпорация Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября. Это следует их технического письма Microsoft Online Services. «Направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», — говорится в письме. Его приводит информационно-аналитического агентства TelecomDaily в своем telegram-канале. Такие ограничения были связаны с тем, что страны Запада ранее ввели против России санкции. Они затруднили оплату подписок на иностранные сервисы. Корпорация Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября. Это следует их технического письма Microsoft Online Services. «Направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», — говорится в письме. Его приводит информационно-аналитического агентства TelecomDaily в своем telegram-канале. Такие ограничения были связаны с тем, что страны Запада ранее ввели против России санкции. Они затруднили оплату подписок на иностранные сервисы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям