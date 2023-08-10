Подписки на Microsoft не будут работать после 30 сентября
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Корпорация Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям после 30 сентября. Это следует их технического письма Microsoft Online Services.
«Направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки», — говорится в письме. Его приводит информационно-аналитического агентства TelecomDaily в своем telegram-канале.
Такие ограничения были связаны с тем, что страны Запада ранее ввели против России санкции. Они затруднили оплату подписок на иностранные сервисы.
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