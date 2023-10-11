В ХМАО оштрафовали пассажиров за дебош на борту самолета

В аэропорту Нижневартовска за дебош на борту самолета оштрафовали жителя Краснодарского края и уроженца Республики Калмыкия. Информация об этом размещена на сайте УТ МВД России по УрФО.
«Сотрудники транспортной полиции задержали 34-летнего жителя Краснодарского края и 36-летнего уроженца Республики Калмыкия. Задержанные пассажиры на борту самолета при посадке на места вступили в конфликт, после чего начали громко выражаться грубой нецензурной бранью. На замечания бортпроводников нарушители не реагировали», — говорится в сообщении ведомства.
Пассажиров доставили в линейный пункт полиции с борта самолета. Согласно статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» каждому из них назначен штраф в размере 600 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске пассажира оштрафовали за курение в самолете. Им оказался 32-летний житель Башкортостана.
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