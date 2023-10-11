11 октября 2023

В ХМАО оштрафовали пассажиров за дебош на борту самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиадебоширов оштрафовали за хулиганство на борту самолета Фото:

В аэропорту Нижневартовска за дебош на борту самолета оштрафовали жителя Краснодарского края и уроженца Республики Калмыкия. Информация об этом размещена на сайте УТ МВД России по УрФО.

«Сотрудники транспортной полиции задержали 34-летнего жителя Краснодарского края и 36-летнего уроженца Республики Калмыкия. Задержанные пассажиры на борту самолета при посадке на места вступили в конфликт, после чего начали громко выражаться грубой нецензурной бранью. На замечания бортпроводников нарушители не реагировали», — говорится в сообщении ведомства.

Пассажиров доставили в линейный пункт полиции с борта самолета. Согласно статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» каждому из них назначен штраф в размере 600 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске пассажира оштрафовали за курение в самолете. Им оказался 32-летний житель Башкортостана.

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В аэропорту Нижневартовска за дебош на борту самолета оштрафовали жителя Краснодарского края и уроженца Республики Калмыкия. Информация об этом размещена на сайте УТ МВД России по УрФО. «Сотрудники транспортной полиции задержали 34-летнего жителя Краснодарского края и 36-летнего уроженца Республики Калмыкия. Задержанные пассажиры на борту самолета при посадке на места вступили в конфликт, после чего начали громко выражаться грубой нецензурной бранью. На замечания бортпроводников нарушители не реагировали», — говорится в сообщении ведомства. Пассажиров доставили в линейный пункт полиции с борта самолета. Согласно статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» каждому из них назначен штраф в размере 600 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске пассажира оштрафовали за курение в самолете. Им оказался 32-летний житель Башкортостана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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