В ХМАО оштрафовали пассажиров за дебош на борту самолета

12 октября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Авиадебоширов оштрафовали за хулиганство на борту самолета Фото: Анна Майорова © URA.RU В аэропорту Нижневартовска за дебош на борту самолета оштрафовали жителя Краснодарского края и уроженца Республики Калмыкия. Информация об этом размещена на сайте УТ МВД России по УрФО.



«Сотрудники транспортной полиции задержали 34-летнего жителя Краснодарского края и 36-летнего уроженца Республики Калмыкия. Задержанные пассажиры на борту самолета при посадке на места вступили в конфликт, после чего начали громко выражаться грубой нецензурной бранью. На замечания бортпроводников нарушители не реагировали», — говорится в сообщении ведомства.



Пассажиров доставили в линейный пункт полиции с борта самолета. Согласно статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» каждому из них назначен штраф в размере 600 рублей.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске пассажира оштрафовали за курение в самолете. Им оказался 32-летний житель Башкортостана.

В аэропорту Нижневартовска за дебош на борту самолета оштрафовали жителя Краснодарского края и уроженца Республики Калмыкия. Информация об этом размещена на сайте УТ МВД России по УрФО. «Сотрудники транспортной полиции задержали 34-летнего жителя Краснодарского края и 36-летнего уроженца Республики Калмыкия. Задержанные пассажиры на борту самолета при посадке на места вступили в конфликт, после чего начали громко выражаться грубой нецензурной бранью. На замечания бортпроводников нарушители не реагировали», — говорится в сообщении ведомства. Пассажиров доставили в линейный пункт полиции с борта самолета. Согласно статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» каждому из них назначен штраф в размере 600 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске пассажира оштрафовали за курение в самолете. Им оказался 32-летний житель Башкортостана.