В Нижневартовске пассажира оштрафовали за курение в самолете

03 мая 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

За курение на борту самолета предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) за курение на борту оштрафовали 32-летнего жителя Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО. «Транспортными полицейскими был установлен пассажир самолета, который согласно акту командира воздушного судна, во время полета курил в туалетной комнате. В отношении правонарушителя составлен административный протокол», — указано в сообщении ведомства. Пассажира доставили в линейный пункт полиции с борта самолета. Согласно ч.1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута таможенники изъяли у одного из пассажиров, летевших в Таджикистан крупную сумму денег — более 1,5 миллиона рублей. Мужчина пытался незаконно провезти денежные средства в ручной клади. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) за курение на борту оштрафовали 32-летнего жителя Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО. «Транспортными полицейскими был установлен пассажир самолета, который согласно акту командира воздушного судна, во время полета курил в туалетной комнате. В отношении правонарушителя составлен административный протокол», — указано в сообщении ведомства. Пассажира доставили в линейный пункт полиции с борта самолета. Согласно ч.1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута таможенники изъяли у одного из пассажиров, летевших в Таджикистан крупную сумму денег — более 1,5 миллиона рублей. Мужчина пытался незаконно провезти денежные средства в ручной клади.