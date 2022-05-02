02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Нижневартовске пассажира оштрафовали за курение в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
За курение на борту самолета предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) за курение на борту оштрафовали 32-летнего жителя Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

«Транспортными полицейскими был установлен пассажир самолета, который согласно акту командира воздушного судна, во время полета курил в туалетной комнате. В отношении правонарушителя составлен административный протокол», — указано в сообщении ведомства.

Пассажира доставили в линейный пункт полиции с борта самолета. Согласно ч.1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута таможенники изъяли у одного из пассажиров, летевших в Таджикистан крупную сумму денег — более 1,5 миллиона рублей. Мужчина пытался незаконно провезти денежные средства в ручной клади.

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В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) за курение на борту оштрафовали 32-летнего жителя Башкортостана. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО. «Транспортными полицейскими был установлен пассажир самолета, который согласно акту командира воздушного судна, во время полета курил в туалетной комнате. В отношении правонарушителя составлен административный протокол», — указано в сообщении ведомства. Пассажира доставили в линейный пункт полиции с борта самолета. Согласно ч.1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» предусмотрен штраф от 500 до 1500 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута таможенники изъяли у одного из пассажиров, летевших в Таджикистан крупную сумму денег — более 1,5 миллиона рублей. Мужчина пытался незаконно провезти денежные средства в ручной клади.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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