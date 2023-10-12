SHOT: поставки израильской косметики в Россию парализованы

12 октября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Поставки израильской косметики в Россию остановлены из-за войны Израиля и сектора Газа Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В связи с войной Израиля и Палестины упала израильская логистики. Запасы продукции крупных торговых сетей сейчас составляют меньше 50% от прежнего ассортимента. Отправка большинства продукции в Россию на данный момент невозможна. «Почти все крупные сети России, работающие на прямых поставках косметики из Израиля, столкнулись с пока неразрешимой проблемой: из-за большого количества ежедневных заказов запасы тают на глазах», — передает telegram-канал SHOT . Восполнения запасов продукции на данный момент не планируется. Но есть бренды косметики, которые собираются поставлять свои товары в Россию, но с задержкой в три недели. Утром 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии полномасштабной войны. Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. На данный момент на территорию Израиля проникли тысячи боевиков ХАМАС.

В связи с войной Израиля и Палестины упала израильская логистики. Запасы продукции крупных торговых сетей сейчас составляют меньше 50% от прежнего ассортимента. Отправка большинства продукции в Россию на данный момент невозможна. «Почти все крупные сети России, работающие на прямых поставках косметики из Израиля, столкнулись с пока неразрешимой проблемой: из-за большого количества ежедневных заказов запасы тают на глазах», — передает telegram-канал SHOT. Восполнения запасов продукции на данный момент не планируется. Но есть бренды косметики, которые собираются поставлять свои товары в Россию, но с задержкой в три недели. Утром 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии полномасштабной войны. Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. На данный момент на территорию Израиля проникли тысячи боевиков ХАМАС.