SHOT: поставки израильской косметики в Россию парализованы

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Магазин косметики и парфюмерии Золотое Яблоко. Екатеринбург, магазин косметики, золотое яблоко
Поставки израильской косметики в Россию остановлены из-за войны Израиля и сектора Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В связи с войной Израиля и Палестины упала израильская логистики. Запасы продукции крупных торговых сетей сейчас составляют меньше 50% от прежнего ассортимента. Отправка большинства продукции в Россию на данный момент невозможна.

«Почти все крупные сети России, работающие на прямых поставках косметики из Израиля, столкнулись с пока неразрешимой проблемой: из-за большого количества ежедневных заказов запасы тают на глазах», — передает telegram-канал SHOT. Восполнения запасов продукции на данный момент не планируется. Но есть бренды косметики, которые собираются поставлять свои товары в Россию, но с задержкой в три недели.

Утром 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии полномасштабной войны. Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. На данный момент на территорию Израиля проникли тысячи боевиков ХАМАС.

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В связи с войной Израиля и Палестины упала израильская логистики. Запасы продукции крупных торговых сетей сейчас составляют меньше 50% от прежнего ассортимента. Отправка большинства продукции в Россию на данный момент невозможна. «Почти все крупные сети России, работающие на прямых поставках косметики из Израиля, столкнулись с пока неразрешимой проблемой: из-за большого количества ежедневных заказов запасы тают на глазах», — передает telegram-канал SHOT. Восполнения запасов продукции на данный момент не планируется. Но есть бренды косметики, которые собираются поставлять свои товары в Россию, но с задержкой в три недели. Утром 7 октября боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии полномасштабной войны. Тель-Авив начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. На данный момент на территорию Израиля проникли тысячи боевиков ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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