Свердловские туристические организации получат дополнительное финансирование

Правительство предложило разрешить бизнесу применять налоговый вычет Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предприниматели и организации Свердловской области, работающие в сфере туризма, получат дополнительные налоговые льготы. 12 октября законопроекты рассмотрели на заседании кабинета министров под руководством и. о. губернатора Алексея Шмыкова, сообщает департамент информационной политики региона.

«Пролонгируется действие инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. При этом предусмотрено расширение категорий налогоплательщиков, имеющих право на такую поддержку, за счет включения представителей сферы туризма», — отметил Шмыков. Также он подчеркнул, что для санаторно-курортных и некоторых других организаций предусмотрена льгота по налогу на имущество.

Власти планирует освободить предпринимателей от уплаты этого налога в отношении туристических объектов, введенных в работу после 31 декабря 2023 года. Помимо этого, предполагается снижение размера потенциально возможного дохода при патентной системе налогообложения.

Правительство предложило разрешить организациям применять инвестиционный налоговой вычет и освободить их от уплаты налога на имущество туристической инфраструктуры. Также планируется освободить от транспортного налога направления: аренды жилья, проката спорттоваров, экскурсионных услуг, области спорта, отдыха и развлечений.