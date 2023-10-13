Путин предсказал укрепление рубля

13 октября 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

По мнению Путина, курс доллара к рублю точно изменится после указа о валютной выручке Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Курс доллара к рублю в скором времени снизится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Путина попросили прокомментировать указ про возврат и продажу валютной выручки экспортерам. «Эффект точно будет», — коротко ответил глава России. URA.RU ведет прямую трансляцию с выступлением Путина на Rutube . Ранее после указа главы России курс доллара резко упал ниже 97 рублей. После открытия торгов на Мосбирже он приблизился к отметке в 100 рублей, а затем снова снизился.

Курс доллара к рублю в скором времени снизится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Путина попросили прокомментировать указ про возврат и продажу валютной выручки экспортерам. «Эффект точно будет», — коротко ответил глава России. URA.RU ведет прямую трансляцию с выступлением Путина на Rutube. Ранее после указа главы России курс доллара резко упал ниже 97 рублей. После открытия торгов на Мосбирже он приблизился к отметке в 100 рублей, а затем снова снизился.