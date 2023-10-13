Путин предсказал укрепление рубля

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
По мнению Путина, курс доллара к рублю точно изменится после указа о валютной выручке Фото:
новость из сюжета
Доллары и евро «бьют» по рублю

Курс доллара к рублю в скором времени снизится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Путина попросили прокомментировать указ про возврат и продажу валютной выручки экспортерам. «Эффект точно будет», — коротко ответил глава России. URA.RU ведет прямую трансляцию с выступлением Путина на Rutube.

Ранее после указа главы России курс доллара резко упал ниже 97 рублей. После открытия торгов на Мосбирже он приблизился к отметке в 100 рублей, а затем снова снизился.

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Курс доллара к рублю в скором времени снизится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Путина попросили прокомментировать указ про возврат и продажу валютной выручки экспортерам. «Эффект точно будет», — коротко ответил глава России. URA.RU ведет прямую трансляцию с выступлением Путина на Rutube. Ранее после указа главы России курс доллара резко упал ниже 97 рублей. После открытия торгов на Мосбирже он приблизился к отметке в 100 рублей, а затем снова снизился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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