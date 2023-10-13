Путин предсказал укрепление рубля

По мнению Путина, курс доллара к рублю точно изменится после указа о валютной выручке
новость из сюжетаДоллары и евро «бьют» по рублю
Курс доллара к рублю в скором времени снизится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
Путина попросили прокомментировать указ про возврат и продажу валютной выручки экспортерам. «Эффект точно будет», — коротко ответил глава России. URA.RU ведет прямую трансляцию с выступлением Путина на
Ранее после указа главы России курс доллара резко упал ниже 97 рублей. После открытия торгов на Мосбирже он приблизился к отметке в 100 рублей, а затем снова снизился.
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