Путин раскрыл, какой курс доллара нужен России

Путин: РФ нужен курс доллара чуть пониже, чем сейчас
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин ответил на вопрос о нужном для России курсе доллара Фото:
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Доллары и евро «бьют» по рублю

Для российского бюджета курс доллара нужен немного ниже, чем сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

«Для бюджета нам нужен валютный курс чуть пониже, поэтому и был подписан указ о валютной выручке», — заявил Владимир Путин. Агентство URA.RU вело прямую трансляцию с выступлением Путина на Rutube. Глава России комментировал указ, по которому российские экспортеры должны продавать до 90% валютной выручки.

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Для российского бюджета курс доллара нужен немного ниже, чем сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. «Для бюджета нам нужен валютный курс чуть пониже, поэтому и был подписан указ о валютной выручке», — заявил Владимир Путин. Агентство URA.RU вело прямую трансляцию с выступлением Путина на Rutube. Глава России комментировал указ, по которому российские экспортеры должны продавать до 90% валютной выручки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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