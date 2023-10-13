Путин раскрыл, какой курс доллара нужен России

Владимир Путин ответил на вопрос о нужном для России курсе доллара
новость из сюжетаДоллары и евро «бьют» по рублю
Для российского бюджета курс доллара нужен немного ниже, чем сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.
«Для бюджета нам нужен валютный курс чуть пониже, поэтому и был подписан указ о валютной выручке», — заявил Владимир Путин. Агентство
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