Путин раскрыл, какой курс доллара нужен России

Путин: РФ нужен курс доллара чуть пониже, чем сейчас

Владимир Путин ответил на вопрос о нужном для России курсе доллара Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю

Для российского бюджета курс доллара нужен немного ниже, чем сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.