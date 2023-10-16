В Челябинской области выросла заболеваемость сальмонеллезом

17 октября 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Заболеваемость среди детей в 3,2 раза выше, чем среди взрослых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на 11% выросла заболеваемость сальмонеллезом в сравнении с прошлым годом. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства. «За 8 мес. 2023 года показатель заболеваемости составил 18,87 на 100 тыс. населения, что на 11% выше аналогичного периода 2022 года. Ежегодно на территории Челябинской области регистрируется от 600 до 800 случаев сальмонеллеза», — уточнили в пресс-службе ведомства. Почти половина заболевших (49%) — это дети. Среди них заболеваемость в 3,2 раза выше, чем среди взрослых. Основным источником заражения сальмонеллезом являются продукты питания — мясо, в том числе полусырые бифштексы, яйца сырые или всмятку, кремовые изделия, майонез. Ранее в Челябинске девять человек заболели сальмонеллезом, заказав суши. Деятельность предпринимателя была приостановлена на два месяца, отметили в Управлении Роспотребнадзора по региону. В июле в Магнитогорске посетители кафе «Хорошее место» массово отравились шаурмой, в которой позднее также выявили сальмонеллу. По факту массового заражения посетителей было заведено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области.

В Челябинской области на 11% выросла заболеваемость сальмонеллезом в сравнении с прошлым годом. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства. «За 8 мес. 2023 года показатель заболеваемости составил 18,87 на 100 тыс. населения, что на 11% выше аналогичного периода 2022 года. Ежегодно на территории Челябинской области регистрируется от 600 до 800 случаев сальмонеллеза», — уточнили в пресс-службе ведомства. Почти половина заболевших (49%) — это дети. Среди них заболеваемость в 3,2 раза выше, чем среди взрослых. Основным источником заражения сальмонеллезом являются продукты питания — мясо, в том числе полусырые бифштексы, яйца сырые или всмятку, кремовые изделия, майонез. Ранее в Челябинске девять человек заболели сальмонеллезом, заказав суши. Деятельность предпринимателя была приостановлена на два месяца, отметили в Управлении Роспотребнадзора по региону. В июле в Магнитогорске посетители кафе «Хорошее место» массово отравились шаурмой, в которой позднее также выявили сальмонеллу. По факту массового заражения посетителей было заведено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области.