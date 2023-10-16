16 октября 2023

В Челябинской области выросла заболеваемость сальмонеллезом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость среди детей в 3,2 раза выше, чем среди взрослых Фото:

В Челябинской области на 11% выросла заболеваемость сальмонеллезом в сравнении с прошлым годом. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства.

«За 8 мес. 2023 года показатель заболеваемости составил 18,87 на 100 тыс. населения, что на 11% выше аналогичного периода 2022 года. Ежегодно на территории Челябинской области регистрируется от 600 до 800 случаев сальмонеллеза», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Почти половина заболевших (49%) — это дети. Среди них заболеваемость в 3,2 раза выше, чем среди взрослых. Основным источником заражения сальмонеллезом являются продукты питания — мясо, в том числе полусырые бифштексы, яйца сырые или всмятку, кремовые изделия, майонез.

Ранее в Челябинске девять человек заболели сальмонеллезом, заказав суши. Деятельность предпринимателя была приостановлена на два месяца, отметили в Управлении Роспотребнадзора по региону. В июле в Магнитогорске посетители кафе «Хорошее место» массово отравились шаурмой, в которой позднее также выявили сальмонеллу. По факту массового заражения посетителей было заведено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области.

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В Челябинской области на 11% выросла заболеваемость сальмонеллезом в сравнении с прошлым годом. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства. «За 8 мес. 2023 года показатель заболеваемости составил 18,87 на 100 тыс. населения, что на 11% выше аналогичного периода 2022 года. Ежегодно на территории Челябинской области регистрируется от 600 до 800 случаев сальмонеллеза», — уточнили в пресс-службе ведомства. Почти половина заболевших (49%) — это дети. Среди них заболеваемость в 3,2 раза выше, чем среди взрослых. Основным источником заражения сальмонеллезом являются продукты питания — мясо, в том числе полусырые бифштексы, яйца сырые или всмятку, кремовые изделия, майонез. Ранее в Челябинске девять человек заболели сальмонеллезом, заказав суши. Деятельность предпринимателя была приостановлена на два месяца, отметили в Управлении Роспотребнадзора по региону. В июле в Магнитогорске посетители кафе «Хорошее место» массово отравились шаурмой, в которой позднее также выявили сальмонеллу. По факту массового заражения посетителей было заведено уголовное дело, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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