В Пермском крае взлетели цены на земельные участки под коттеджи и дачи

В Пермском крае с сентября 2023 года земельные участки для строительства частных домов подорожали на 21%. К октябрю средняя цена сотки достигла 74,8 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.
«В Пермском крае с 7 сентября 2023 года по 5 октября 2023 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство выросли в цене на 21%. В сентябре сотку можно было приобрести в среднем за 59 тысяч рублей. В октябре ее стоимость достигла 74,8 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков.
Уточняется, что в октябре 2023 года минимальная стоимость земельного участка в Пермском крае составляет 60 тысяч рублей. Максимальная — 12,6 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми цены на вторичное жилье выросли на 14%. Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников.
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