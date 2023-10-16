16 октября 2023

В Пермском крае взлетели цены на земельные участки под коттеджи и дачи

Цены за сотку земли в Пермском крае выросли на 21%
© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок Исток. Екатеринбург, коттедж, строительная компания prinzip, загородная недвижимость
Стоимость земельных участков начинается от 60 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае с сентября 2023 года земельные участки для строительства частных домов подорожали на 21%. К октябрю средняя цена сотки достигла 74,8 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

«В Пермском крае с 7 сентября 2023 года по 5 октября 2023 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство выросли в цене на 21%. В сентябре сотку можно было приобрести в среднем за 59 тысяч рублей. В октябре ее стоимость достигла 74,8 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков.

Уточняется, что в октябре 2023 года минимальная стоимость земельного участка в Пермском крае составляет 60 тысяч рублей. Максимальная — 12,6 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми цены на вторичное жилье выросли на 14%. Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников.

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В Пермском крае с сентября 2023 года земельные участки для строительства частных домов подорожали на 21%. К октябрю средняя цена сотки достигла 74,8 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. «В Пермском крае с 7 сентября 2023 года по 5 октября 2023 года земельные участки под индивидуальное жилищное строительство выросли в цене на 21%. В сентябре сотку можно было приобрести в среднем за 59 тысяч рублей. В октябре ее стоимость достигла 74,8 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков. Уточняется, что в октябре 2023 года минимальная стоимость земельного участка в Пермском крае составляет 60 тысяч рублей. Максимальная — 12,6 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми цены на вторичное жилье выросли на 14%. Это самый высокий показатель среди российских городов-миллионников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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