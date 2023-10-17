Пермячка пыталась пронести патроны в аэропорт Санкт-Петербурга

18 октября 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Женщина хотела отдать боеприпасы сыну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Перми привезла в аэропорт Санкт-Петербурга патроны. По данным telegram-канала Ural Mash, 39-летняя Анна нашла их на улице и хотела отдать сыну. «Анна заметила три патрона на парковке у дома в Перми. Ее сын стреляет в тире, поэтому она их забрала. Но передать забыла. В аэропорте „Большое Савино“ боеприпасы не заметили. Так они прилетели вместе с ней в Санкт-Петербург», — указано в в мессенджере. Когда женщина полетела обратно в Пермь, при досмотре ручной клади сотрудники аэропорта Пулково обнаружили в ее кошельке патроны. Вызвали сотрудников полиции, которые подтвердили, что патроны предназначены для огнестрельного оружия. В полиции по данному факту возбуждено дело за хранение и перевозку боеприпасов.

Жительница Перми привезла в аэропорт Санкт-Петербурга патроны. По данным telegram-канала Ural Mash, 39-летняя Анна нашла их на улице и хотела отдать сыну. «Анна заметила три патрона на парковке у дома в Перми. Ее сын стреляет в тире, поэтому она их забрала. Но передать забыла. В аэропорте „Большое Савино“ боеприпасы не заметили. Так они прилетели вместе с ней в Санкт-Петербург», — указано в в мессенджере. Когда женщина полетела обратно в Пермь, при досмотре ручной клади сотрудники аэропорта Пулково обнаружили в ее кошельке патроны. Вызвали сотрудников полиции, которые подтвердили, что патроны предназначены для огнестрельного оружия. В полиции по данному факту возбуждено дело за хранение и перевозку боеприпасов.