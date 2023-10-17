17 октября 2023

Пермячка пыталась пронести патроны в аэропорт Санкт-Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотовыставка в офисе компании СИМА-ЛЕНД. Екатеринбург, пуля, патроны, ящик с патронами, муляж патроны
Женщина хотела отдать боеприпасы сыну Фото:

Жительница Перми привезла в аэропорт Санкт-Петербурга патроны. По данным telegram-канала Ural Mash, 39-летняя Анна нашла их на улице и хотела отдать сыну.

«Анна заметила три патрона на парковке у дома в Перми. Ее сын стреляет в тире, поэтому она их забрала. Но передать забыла. В аэропорте „Большое Савино“ боеприпасы не заметили. Так они прилетели вместе с ней в Санкт-Петербург», — указано в в мессенджере.

Когда женщина полетела обратно в Пермь, при досмотре ручной клади сотрудники аэропорта Пулково обнаружили в ее кошельке патроны. Вызвали сотрудников полиции, которые подтвердили, что патроны предназначены для огнестрельного оружия. В полиции по данному факту возбуждено дело за хранение и перевозку боеприпасов.

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Жительница Перми привезла в аэропорт Санкт-Петербурга патроны. По данным telegram-канала Ural Mash, 39-летняя Анна нашла их на улице и хотела отдать сыну. «Анна заметила три патрона на парковке у дома в Перми. Ее сын стреляет в тире, поэтому она их забрала. Но передать забыла. В аэропорте „Большое Савино“ боеприпасы не заметили. Так они прилетели вместе с ней в Санкт-Петербург», — указано в в мессенджере. Когда женщина полетела обратно в Пермь, при досмотре ручной клади сотрудники аэропорта Пулково обнаружили в ее кошельке патроны. Вызвали сотрудников полиции, которые подтвердили, что патроны предназначены для огнестрельного оружия. В полиции по данному факту возбуждено дело за хранение и перевозку боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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