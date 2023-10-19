Компьютерные клубы ХМАО отказываются покупать новую игру Spider-Man 2 от Sony

Компьютерные клубы ХМАО решили не покупать новую игру Spider-Man 2 для PlayStation от компании Sony. Причина — в высокой стоимости тайтла и его низкой популярности среди игровой аудитории. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских киберспортивных клубов.
«В синглы крайне редко кто-то садится играть. В клубе будет тяжело проходить какую-то игру, потому что любой человек может сесть и твое сохранение либо удалить, либо дальше проходить. Я посмотрел с админом прохождение — там особо ничего не изменилось [со времен первой части]. Если кто-то из клиентов попросит, то мы подумаем. Просто игра стоит 7 тысяч. Так себе удовольствие за такие деньги», — рассказал журналисту агентства управляющий компьютерным клубом True Gamers Михаил Шухов.
В других югорских клубах также замечают, что подобные одиночные игры у них не пользуются спросом. «Не стали брать. Не наш герой, тем более это бродилка на одного игрока», — добавляет руководитель киберспортивного клуба Strike Arena Вадим Василенко.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорские компьютерные клубы стали отказываться от дорогих турецких подписок PlayStation Plus. До этого компания подняла стоимость доступа к каталогу игр почти на 500%.
Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний, из-за санкционного давления на РФ. Ограничения ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России ввели параллельный импорт. А отечественным предпринимателям и ритейлерам удалось наладить поставку игр и другой продукции PlayStation.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.