Компьютерные клубы ХМАО отказываются покупать новую игру Spider-Man 2 от Sony

20 октября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Компьютерные клубы решили не покупать в свои заведения новую игру Фото: Kelly Hunter/Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компьютерные клубы ХМАО решили не покупать новую игру Spider-Man 2 для PlayStation от компании Sony. Причина — в высокой стоимости тайтла и его низкой популярности среди игровой аудитории. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских киберспортивных клубов. «В синглы крайне редко кто-то садится играть. В клубе будет тяжело проходить какую-то игру, потому что любой человек может сесть и твое сохранение либо удалить, либо дальше проходить. Я посмотрел с админом прохождение — там особо ничего не изменилось [со времен первой части]. Если кто-то из клиентов попросит, то мы подумаем. Просто игра стоит 7 тысяч. Так себе удовольствие за такие деньги», — рассказал журналисту агентства управляющий компьютерным клубом True Gamers Михаил Шухов. В других югорских клубах также замечают, что подобные одиночные игры у них не пользуются спросом. «Не стали брать. Не наш герой, тем более это бродилка на одного игрока», — добавляет руководитель киберспортивного клуба Strike Arena Вадим Василенко. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские компьютерные клубы стали отказываться от дорогих турецких подписок PlayStation Plus. До этого компания подняла стоимость доступа к каталогу игр почти на 500%. Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний, из-за санкционного давления на РФ. Ограничения ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России ввели параллельный импорт. А отечественным предпринимателям и ритейлерам удалось наладить поставку игр и другой продукции PlayStation. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компьютерные клубы ХМАО решили не покупать новую игру Spider-Man 2 для PlayStation от компании Sony. Причина — в высокой стоимости тайтла и его низкой популярности среди игровой аудитории. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских киберспортивных клубов. «В синглы крайне редко кто-то садится играть. В клубе будет тяжело проходить какую-то игру, потому что любой человек может сесть и твое сохранение либо удалить, либо дальше проходить. Я посмотрел с админом прохождение — там особо ничего не изменилось [со времен первой части]. Если кто-то из клиентов попросит, то мы подумаем. Просто игра стоит 7 тысяч. Так себе удовольствие за такие деньги», — рассказал журналисту агентства управляющий компьютерным клубом True Gamers Михаил Шухов. В других югорских клубах также замечают, что подобные одиночные игры у них не пользуются спросом. «Не стали брать. Не наш герой, тем более это бродилка на одного игрока», — добавляет руководитель киберспортивного клуба Strike Arena Вадим Василенко. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские компьютерные клубы стали отказываться от дорогих турецких подписок PlayStation Plus. До этого компания подняла стоимость доступа к каталогу игр почти на 500%. Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний, из-за санкционного давления на РФ. Ограничения ввели после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. В ответ на ограничения в России ввели параллельный импорт. А отечественным предпринимателям и ритейлерам удалось наладить поставку игр и другой продукции PlayStation.