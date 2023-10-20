В Екатеринбурге нашли женщину, которая написала, что находится в аду

21 октября 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Пропавшая женщина все время находилась в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге нашли 38-летнюю Анастасию Веревкину, пропавшую полгода назад. В момент поисков, с номера женщины пришло сообщение ее мужу о том, что ей грозит опасность, а сама она находится в аду. Об этом сообщил информированный источник. «Анастасия Веревкина жива и здорова. Женщина все это время находилась в Екатеринбурге. Но не хотела общаться со своими родственниками», — пишет telegram-канал «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера. Полгода назад начались поиски жительницы Омска Анастасии Веревкиной, которая в середине апреля вместе со своим мужем отправились в Екатеринбург, оставив 10-летнюю дочь с родственником. Уже 5 мая женщина пропала и перестала выходить на связь. Во время поисков пропавшей с ее номера телефона начали приходить сообщения родным, в которых Веревкина говорила об угрозе жизни и о том, что она находится в аду. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Екатеринбурге нашли 38-летнюю Анастасию Веревкину, пропавшую полгода назад. В момент поисков, с номера женщины пришло сообщение ее мужу о том, что ей грозит опасность, а сама она находится в аду. Об этом сообщил информированный источник. «Анастасия Веревкина жива и здорова. Женщина все это время находилась в Екатеринбурге. Но не хотела общаться со своими родственниками», — пишет telegram-канал «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера. Полгода назад начались поиски жительницы Омска Анастасии Веревкиной, которая в середине апреля вместе со своим мужем отправились в Екатеринбург, оставив 10-летнюю дочь с родственником. Уже 5 мая женщина пропала и перестала выходить на связь. Во время поисков пропавшей с ее номера телефона начали приходить сообщения родным, в которых Веревкина говорила об угрозе жизни и о том, что она находится в аду. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.