20 октября 2023

В Екатеринбурге нашли женщину, которая написала, что находится в аду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
Пропавшая женщина все время находилась в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге нашли 38-летнюю Анастасию Веревкину, пропавшую полгода назад. В момент поисков, с номера женщины пришло сообщение ее мужу о том, что ей грозит опасность, а сама она находится в аду. Об этом сообщил информированный источник.

«Анастасия Веревкина жива и здорова. Женщина все это время находилась в Екатеринбурге. Но не хотела общаться со своими родственниками», — пишет telegram-канал «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

Полгода назад начались поиски жительницы Омска Анастасии Веревкиной, которая в середине апреля вместе со своим мужем отправились в Екатеринбург, оставив 10-летнюю дочь с родственником. Уже 5 мая женщина пропала и перестала выходить на связь. Во время поисков пропавшей с ее номера телефона начали приходить сообщения родным, в которых Веревкина говорила об угрозе жизни и о том, что она находится в аду.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю Анастасию Веревкину, пропавшую полгода назад. В момент поисков, с номера женщины пришло сообщение ее мужу о том, что ей грозит опасность, а сама она находится в аду. Об этом сообщил информированный источник. «Анастасия Веревкина жива и здорова. Женщина все это время находилась в Екатеринбурге. Но не хотела общаться со своими родственниками», — пишет telegram-канал «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера. Полгода назад начались поиски жительницы Омска Анастасии Веревкиной, которая в середине апреля вместе со своим мужем отправились в Екатеринбург, оставив 10-летнюю дочь с родственником. Уже 5 мая женщина пропала и перестала выходить на связь. Во время поисков пропавшей с ее номера телефона начали приходить сообщения родным, в которых Веревкина говорила об угрозе жизни и о том, что она находится в аду. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...